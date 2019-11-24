CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Saturday, November 23, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;22;Calm;0;77%

Arcata;Mostly clear;42;ESE;3;95%

Auburn;Clear;48;Calm;0;62%

Avalon;Clear;61;NNE;6;33%

Bakersfield;Clear;50;Calm;0;79%

Beale AFB;Clear;44;Calm;0;65%

Big Bear City;Clear;25;Calm;0;79%

Bishop;Clear;36;NW;8;64%

Blue Canyon;Clear;47;NE;7;34%

Blythe;Clear;52;NNW;7;78%

Burbank;Clear;57;Calm;0;43%

Camarillo;Clear;65;ENE;10;27%

Camp Pendleton;Clear;60;NE;5;44%

Campo;Clear;55;Calm;0;36%

Carlsbad;Clear;49;Calm;0;77%

Chico;Clear;50;Calm;0;49%

China Lake;Clear;42;SW;6;67%

Chino;Clear;54;E;5;52%

Concord;Clear;50;SSE;6;63%

Corona;Clear;63;SSE;9;31%

Crescent City;Partly cloudy;41;Calm;0;95%

Daggett-Barstow;Clear;43;WNW;6;47%

Edwards AFB;Clear;44;N;6;46%

El Centro;Clear;54;W;7;59%

Eureka;Mostly clear;42;E;3;89%

Fairfield;Clear;42;SSW;6;73%

Fresno;Clear;51;Calm;0;71%

Fullerton;Clear;58;Calm;1;55%

Hanford;Clear;46;NW;3;88%

Hawthorne;Mostly clear;60;N;3;72%

Hayward;Clear;52;ENE;7;61%

Imperial;Clear;54;W;7;59%

Imperial Beach;Clear;52;SW;2;66%

Lancaster;Clear;39;NNE;9;64%

Lemoore Nas;Clear;46;W;6;60%

Lincoln;Clear;41;Calm;0;80%

Livermore;Clear;47;Calm;0;60%

Lompoc;Clear;47;E;5;76%

Long Beach;Clear;58;Calm;0;71%

Los Alamitos;Clear;58;Calm;0;71%

Los Angeles;Clear;63;Calm;0;47%

Los Angeles Downtown;Clear;63;Calm;0;47%

Madera;Clear;46;Calm;0;79%

Mammoth;Clear;37;N;2;72%

Marysville;Clear;43;Calm;0;79%

Mather AFB;Clear;44;SW;2;87%

Merced;Clear;48;Calm;0;67%

Merced (airport);Clear;48;Calm;0;67%

Miramar Mcas;Clear;52;E;7;61%

Modesto;Clear;48;Calm;0;73%

Moffett Nas;Clear;47;S;4;79%

Mojave;Partly cloudy;41;N;7;60%

Montague;Clear;30;Calm;0;71%

Monterey Rabr;Clear;55;E;7;54%

Mount Shasta;Clear;32;NE;3;78%

Napa County;Clear;40;Calm;0;79%

Needles;Clear;56;WNW;5;48%

North Island;Mostly clear;59;Calm;0;66%

Oakland;Clear;46;NW;3;100%

Oceanside;Clear;49;Calm;0;77%

Ontario;Clear;54;E;5;52%

Oroville;Clear;51;Calm;0;58%

Oxnard;Clear;61;ENE;6;37%

Palm Springs;Clear;61;W;5;34%

Palmdale;Clear;40;ESE;9;67%

Paso Robles;Clear;47;NNE;3;63%

Point Mugu;Partly cloudy;64;NE;8;32%

Porterville;Clear;47;Calm;5;79%

Ramona;Clear;45;Calm;0;70%

Redding;Clear;46;Calm;0;55%

Riverside;Clear;62;NE;6;29%

Riverside March;Mostly clear;56;ENE;7;35%

Sacramento;Clear;46;Calm;0;85%

Sacramento International;Clear;50;SW;3;65%

Salinas;Clear;48;E;3;73%

San Bernardino;Clear;51;Calm;0;53%

San Carlos;Clear;52;Calm;0;66%

San Diego;Mostly clear;59;Calm;0;66%

San Diego Brown;Clear;58;ENE;5;53%

San Diego Montgomery;Clear;58;Calm;0;61%

San Francisco;Clear;52;WNW;4;68%

San Jose;Clear;54;S;5;63%

San Luis Obispo;Clear;62;SE;5;40%

San Nicolas Island;Clear;59;WNW;5;80%

Sandberg;Clear;46;ENE;25;47%

Santa Ana;Clear;57;ESE;2;64%

Santa Barbara;Clear;52;Calm;0;63%

Santa Maria;Clear;52;Calm;0;61%

Santa Monica;Clear;57;NE;3;54%

Santa Rosa;Clear;45;WNW;5;82%

Santa Ynez;Clear;46;E;6;65%

Santee;Clear;50;Calm;0;76%

South Lake Tahoe;Clear;26;S;3;88%

Stockton;Clear;48;WSW;3;70%

Thermal;Clear;49;Calm;0;70%

Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;25;Calm;0;100%

Twentynine Palms;Clear;50;W;8;52%

Ukiah;Clear;44;Calm;0;73%

Vacaville;Clear;43;SW;6;73%

Van Nuys;Clear;59;N;12;40%

Vandenberg AFB;Clear;51;SE;9;68%

Victorville;Clear;40;NE;6;66%

Visalia;Clear;46;Calm;0;82%

Watsonville;Clear;51;NNW;6;63%

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