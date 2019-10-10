CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, October 9, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;33;NE;3;43%

Arcata;Clear;45;NNE;5;82%

Auburn;Clear;58;Calm;0;26%

Avalon;Mostly cloudy;56;WSW;6;83%

Bakersfield;Mostly cloudy;62;W;6;45%

Beale AFB;Clear;65;NNW;17;18%

Big Bear City;Clear;46;W;7;53%

Bishop;Clear;50;N;26;18%

Blue Canyon;Clear;45;ENE;14;16%

Blythe;Clear;83;SSW;10;22%

Burbank;Cloudy;62;S;3;77%

Camarillo;Mostly clear;59;SE;3;82%

Camp Pendleton;Cloudy;62;S;3;75%

Campo;Clear;49;ENE;5;77%

Carlsbad;Cloudy;66;Calm;0;64%

Chico;Clear;57;NNW;7;10%

China Lake;Clear;74;NW;16;14%

Chino;Mostly cloudy;61;SW;8;80%

Concord;Clear;61;N;3;37%

Corona;Cloudy;60;WSW;7;83%

Crescent City;Clear;55;N;12;48%

Daggett-Barstow;Clear;72;W;23;24%

Edwards AFB;Clear;66;S;12;27%

El Centro;Clear;78;W;20;19%

Eureka;Clear;47;NNE;8;76%

Fairfield;Clear;67;N;21;10%

Fresno;Clear;63;W;9;32%

Fullerton;Cloudy;65;W;6;75%

Hanford;Clear;63;NW;14;28%

Hawthorne;Cloudy;66;Calm;0;69%

Hayward;Clear;59;NE;3;53%

Imperial;Clear;78;W;20;19%

Imperial Beach;Cloudy;64;N;5;72%

Lancaster;Clear;63;W;15;36%

Lemoore Nas;Clear;62;NW;15;25%

Lincoln;Clear;59;NNW;15;23%

Livermore;Clear;64;N;5;16%

Lompoc;Cloudy;51;Calm;0;89%

Long Beach;Cloudy;67;N;3;67%

Los Alamitos;Cloudy;67;N;3;67%

Los Angeles;Cloudy;67;Calm;0;70%

Los Angeles Downtown;Cloudy;67;Calm;0;70%

Madera;Clear;55;W;3;50%

Mammoth;Clear;33;NNE;8;50%

Marysville;Clear;60;NNW;17;21%

Mather AFB;Clear;63;NNW;15;18%

Merced;Clear;61;NW;9;28%

Merced (airport);Clear;61;NW;9;28%

Miramar Mcas;Cloudy;66;SSW;5;64%

Modesto;Clear;65;WNW;17;18%

Moffett Nas;Clear;55;N;7;62%

Mojave;Clear;64;WNW;33;29%

Montague;Clear;44;N;13;27%

Monterey Rabr;Clear;54;Calm;0;61%

Mount Shasta;Clear;30;Calm;0;63%

Napa County;Clear;61;N;10;25%

Needles;Clear;81;S;9;12%

North Island;Mostly cloudy;65;N;5;75%

Oakland;Clear;54;NW;7;76%

Oceanside;Cloudy;66;Calm;0;64%

Ontario;Mostly cloudy;61;SW;8;80%

Oroville;Clear;67;NNE;15;11%

Oxnard;Clear;62;WSW;5;74%

Palm Springs;Clear;77;SSW;5;30%

Palmdale;Clear;64;W;21;33%

Paso Robles;Clear;56;WNW;3;59%

Point Mugu;Mostly cloudy;59;Calm;0;83%

Porterville;Clear;56;S;5;61%

Ramona;Mostly cloudy;58;ESE;3;80%

Redding;Clear;63;N;14;11%

Riverside;Cloudy;59;NW;7;88%

Riverside March;Partly cloudy;57;SSE;7;100%

Sacramento;Clear;65;NNW;18;14%

Sacramento International;Clear;62;NNW;21;18%

Salinas;Clear;52;Calm;0;76%

San Bernardino;Cloudy;62;WSW;6;73%

San Carlos;Partly cloudy;60;NW;8;49%

San Diego;Cloudy;65;N;5;75%

San Diego Brown;Cloudy;62;Calm;0;72%

San Diego Montgomery;Cloudy;64;SSE;8;69%

San Francisco;Mostly clear;59;NW;9;42%

San Jose;Clear;60;Calm;0;53%

San Luis Obispo;Clear;52;Calm;0;86%

San Nicolas Island;Mostly clear;59;WNW;17;79%

Sandberg;Clear;52;N;6;44%

Santa Ana;Cloudy;62;ESE;6;77%

Santa Barbara;Clear;60;E;7;83%

Santa Maria;Mostly cloudy;53;Calm;0;85%

Santa Monica;Cloudy;64;Calm;0;77%

Santa Rosa;Clear;53;S;5;46%

Santa Ynez;Mostly cloudy;52;Calm;0;87%

Santee;Cloudy;63;SSE;6;72%

South Lake Tahoe;Clear;38;ENE;12;26%

Stockton;Clear;64;NW;13;15%

Thermal;Clear;79;NNW;17;32%

Truckee-Tahoe;Clear;25;Calm;0;58%

Twentynine Palms;Clear;69;N;12;28%

Ukiah;Clear;53;NW;6;50%

Vacaville;Clear;67;N;22;11%

Van Nuys;Cloudy;61;Calm;0;83%

Vandenberg AFB;Cloudy;54;N;7;87%

Victorville;Clear;60;SSW;13;46%

Visalia;Clear;59;NW;9;41%

Watsonville;Clear;52;WNW;3;82%

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