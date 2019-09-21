CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, September 20, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;49;Calm;0;77%

Arcata;Mostly clear;58;ENE;5;93%

Auburn;Showers;65;Calm;0;48%

Avalon;Clear;68;WNW;5;50%

Bakersfield;Clear;71;E;5;36%

Beale AFB;Cloudy;68;NW;2;50%

Big Bear City;Clear;37;Calm;0;55%

Bishop;Clear;61;N;10;27%

Blue Canyon;Clear;53;NE;9;50%

Blythe;Clear;75;NNW;6;16%

Burbank;Clear;69;ESE;7;78%

Camarillo;Clear;65;Calm;0;72%

Camp Pendleton;Clear;65;NNE;3;80%

Campo;Clear;57;NE;5;66%

Carlsbad;Cloudy;64;Calm;0;80%

Chico;Showers;73;Calm;0;28%

China Lake;Clear;64;SW;7;24%

Chino;Clear;70;SSE;7;63%

Concord;Clear;72;SSE;3;37%

Corona;Clear;68;W;6;72%

Crescent City;Clear;58;NNW;6;93%

Daggett-Barstow;Clear;72;S;6;17%

Edwards AFB;Clear;65;WNW;7;35%

El Centro;Clear;76;WSW;6;18%

Eureka;Mostly clear;59;NNE;7;91%

Fairfield;Clear;64;SW;7;52%

Fresno;Clear;74;NW;6;35%

Fullerton;Clear;70;NW;4;76%

Hanford;Clear;68;NW;5;48%

Hawthorne;Clear;70;N;3;72%

Hayward;Clear;69;Calm;0;50%

Imperial;Clear;76;WSW;6;18%

Imperial Beach;Clear;63;E;4;99%

Lancaster;Clear;65;WNW;10;39%

Lemoore Nas;Clear;65;WNW;9;44%

Lincoln;Showers;57;Calm;0;76%

Livermore;Clear;66;Calm;0;52%

Lompoc;Clear;56;Calm;0;83%

Long Beach;Clear;72;Calm;0;63%

Los Alamitos;Clear;72;Calm;0;63%

Los Angeles;Clear;71;Calm;0;68%

Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;68%

Madera;Clear;63;Calm;0;57%

Mammoth;Clear;51;NNW;7;66%

Marysville;Clear;62;W;3;59%

Mather AFB;Mostly clear;70;Calm;0;40%

Merced;Clear;64;W;3;55%

Merced (airport);Clear;64;W;3;55%

Miramar Mcas;Clear;68;NNW;5;78%

Modesto;Clear;69;WNW;9;41%

Moffett Nas;Mostly clear;65;Calm;6;65%

Mojave;Mostly clear;66;WNW;14;36%

Montague;Mostly clear;55;N;10;71%

Monterey Rabr;Clear;71;S;7;38%

Mount Shasta;Mostly clear;54;Calm;0;66%

Napa County;Clear;60;SE;7;61%

Needles;Clear;79;WNW;6;12%

North Island;Mostly clear;69;Calm;0;83%

Oakland;Clear;64;W;5;65%

Oceanside;Cloudy;64;Calm;0;80%

Ontario;Clear;70;SSE;7;63%

Oroville;Clear;66;ENE;5;58%

Oxnard;Clear;66;Calm;0;81%

Palm Springs;Clear;83;WNW;7;31%

Palmdale;Clear;63;SW;7;36%

Paso Robles;Clear;67;NW;12;48%

Point Mugu;Clear;63;N;3;90%

Porterville;Clear;69;S;4;53%

Ramona;Clear;59;WSW;3;86%

Redding;Clear;74;N;8;36%

Riverside;Clear;67;W;3;67%

Riverside March;Clear;65;W;6;67%

Sacramento;Clear;65;Calm;0;55%

Sacramento International;Clear;64;W;5;55%

Salinas;Clear;65;N;5;55%

San Bernardino;Clear;69;W;3;61%

San Carlos;Clear;67;NW;5;58%

San Diego;Mostly clear;69;Calm;0;83%

San Diego Brown;Clear;64;Calm;5;89%

San Diego Montgomery;Clear;67;NNW;6;81%

San Francisco;Clear;64;NW;6;61%

San Jose;Mostly clear;68;NW;6;56%

San Luis Obispo;Clear;60;WNW;5;77%

San Nicolas Island;Clear;63;WNW;13;93%

Sandberg;Clear;57;NW;16;52%

Santa Ana;Clear;67;NNW;4;84%

Santa Barbara;Clear;62;W;3;74%

Santa Maria;Clear;62;Calm;0;61%

Santa Monica;Clear;68;Calm;0;83%

Santa Rosa;Clear;63;Calm;0;64%

Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;81%

Santee;Clear;66;W;5;82%

South Lake Tahoe;Clear;51;N;6;45%

Stockton;Clear;73;NW;12;39%

Thermal;Clear;74;WNW;3;32%

Truckee-Tahoe;Clear;36;Calm;0;86%

Twentynine Palms;Clear;72;SSW;7;19%

Ukiah;Clear;65;Calm;0;58%

Vacaville;Clear;63;Calm;0;47%

Van Nuys;Clear;71;Calm;0;48%

Vandenberg AFB;Clear;56;S;4;84%

Victorville;Clear;65;W;7;41%

Visalia;Clear;66;Calm;0;58%

Watsonville;Clear;58;N;6;84%

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