CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 03:00 AM PDT Sunday, August 11, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly clear;40;Calm;0;100%
Arcata;Clear;57;SSE;1;90%
Auburn;Clear;61;Calm;0;72%
Avalon;Clear;61;SSE;6;83%
Bakersfield;Clear;71;NW;12;65%
Beale AFB;Clear;63;WSW;6;75%
Big Bear City;Clear;39;Calm;0;69%
Bishop;Clear;57;WNW;5;40%
Blue Canyon;Clear;51;Calm;0;76%
Blythe;Clear;83;S;6;30%
Burbank;Clear;66;ESE;7;83%
Camarillo;Clear;63;Calm;0;77%
Camp Pendleton;Cloudy;65;ENE;3;85%
Campo;Clear;53;Calm;0;76%
Carlsbad;Cloudy;63;Calm;0;90%
Chico;Clear;66;Calm;0;63%
China Lake;Clear;70;WSW;5;33%
Chino;Clear;65;S;4;77%
Concord;Clear;63;S;9;75%
Corona;Clear;62;Calm;0;86%
Crescent City;Mostly clear;55;Calm;0;96%
Daggett-Barstow;Clear;76;WSW;15;35%
Edwards AFB;Clear;68;SW;12;44%
El Centro;Clear;81;SW;10;16%
Eureka;Clear;57;SSE;2;89%
Fairfield;Clear;60;SW;14;86%
Fresno;Clear;71;NW;14;56%
Fullerton;Clear;67;NW;2;84%
Hanford;Clear;70;NW;17;56%
Hawthorne;Mostly clear;67;WSW;3;81%
Hayward;Cloudy;62;W;5;86%
Imperial;Clear;81;SW;10;16%
Imperial Beach;Mostly cloudy;65;SSE;1;90%
Lancaster;Clear;69;W;24;58%
Lemoore Nas;Clear;68;NW;14;54%
Lincoln;Clear;61;S;5;77%
Livermore;Mostly cloudy;60;WSW;5;89%
Lompoc;Fog;58;W;7;93%
Long Beach;Clear;68;Calm;0;81%
Los Alamitos;Clear;68;Calm;0;81%
Los Angeles;Clear;67;Calm;0;84%
Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;84%
Madera;Clear;67;WNW;8;67%
Mammoth;Clear;47;W;4;93%
Marysville;Clear;63;SW;5;75%
Mather AFB;Clear;61;S;5;81%
Merced;Clear;64;NNW;7;77%
Merced (airport);Clear;64;NNW;7;77%
Miramar Mcas;Cloudy;63;Calm;0;80%
Modesto;Clear;65;N;6;70%
Moffett Nas;Clear;62;WNW;5;83%
Mojave;Clear;68;W;20;52%
Montague;Clear;53;W;3;85%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;60;SW;3;83%
Mount Shasta;Clear;46;Calm;0;92%
Napa County;Clear;54;Calm;0;96%
Needles;Clear;88;W;14;12%
North Island;Mostly cloudy;67;Calm;0;86%
Oakland;Mostly cloudy;60;W;6;94%
Oceanside;Cloudy;63;Calm;0;90%
Ontario;Clear;65;S;4;77%
Oroville;Clear;67;SSE;6;62%
Oxnard;Clear;62;E;6;86%
Palm Springs;Clear;81;SSE;3;33%
Palmdale;Clear;71;W;16;50%
Paso Robles;Clear;64;NNW;14;69%
Point Mugu;Clear;60;S;4;96%
Porterville;Clear;67;ESE;12;73%
Ramona;Clear;56;Calm;0;83%
Redding;Clear;64;Calm;0;74%
Riverside;Clear;65;W;5;77%
Riverside March;Clear;59;Calm;0;93%
Sacramento;Clear;62;SSE;3;86%
Sacramento International;Clear;63;S;8;80%
Salinas;Mostly cloudy;60;N;5;89%
San Bernardino;Clear;68;Calm;0;61%
San Carlos;Mostly cloudy;59;WNW;7;91%
San Diego;Cloudy;67;Calm;0;86%
San Diego Brown;Cloudy;60;Calm;0;100%
San Diego Montgomery;Cloudy;65;Calm;0;86%
San Francisco;Partly cloudy;59;WNW;7;88%
San Jose;Cloudy;64;N;6;96%
San Luis Obispo;Showers;57;S;3;93%
San Nicolas Island;Mostly clear;60;WNW;22;95%
Sandberg;Mostly clear;60;NW;20;77%
Santa Ana;Mostly cloudy;66;S;3;85%
Santa Barbara;Clear;61;S;3;93%
Santa Maria;Fog;58;Calm;0;100%
Santa Monica;Cloudy;67;Calm;0;90%
Santa Rosa;Showers;56;SSE;3;100%
Santa Ynez;Mostly cloudy;59;Calm;0;87%
Santee;Mostly clear;63;Calm;0;87%
South Lake Tahoe;Clear;45;N;3;76%
Stockton;Clear;64;NW;5;74%
Thermal;Clear;86;NW;12;26%
Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;93%
Twentynine Palms;Clear;73;NW;10;28%
Ukiah;Clear;59;Calm;0;83%
Vacaville;Clear;64;SW;3;77%
Van Nuys;Mostly clear;66;ESE;5;81%
Vandenberg AFB;Fog;56;N;10;99%
Victorville;Clear;62;W;7;57%
Visalia;Clear;68;NW;9;67%
Watsonville;Mostly cloudy;60;ENE;3;86%
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