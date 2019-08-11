CA Current Conditions as of 03:00 AM PDT Sunday, August 11, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly clear;40;Calm;0;100%

Arcata;Clear;57;SSE;1;90%

Auburn;Clear;61;Calm;0;72%

Avalon;Clear;61;SSE;6;83%

Bakersfield;Clear;71;NW;12;65%

Beale AFB;Clear;63;WSW;6;75%

Big Bear City;Clear;39;Calm;0;69%

Bishop;Clear;57;WNW;5;40%

Blue Canyon;Clear;51;Calm;0;76%

Blythe;Clear;83;S;6;30%

Burbank;Clear;66;ESE;7;83%

Camarillo;Clear;63;Calm;0;77%

Camp Pendleton;Cloudy;65;ENE;3;85%

Campo;Clear;53;Calm;0;76%

Carlsbad;Cloudy;63;Calm;0;90%

Chico;Clear;66;Calm;0;63%

China Lake;Clear;70;WSW;5;33%

Chino;Clear;65;S;4;77%

Concord;Clear;63;S;9;75%

Corona;Clear;62;Calm;0;86%

Crescent City;Mostly clear;55;Calm;0;96%

Daggett-Barstow;Clear;76;WSW;15;35%

Edwards AFB;Clear;68;SW;12;44%

El Centro;Clear;81;SW;10;16%

Eureka;Clear;57;SSE;2;89%

Fairfield;Clear;60;SW;14;86%

Fresno;Clear;71;NW;14;56%

Fullerton;Clear;67;NW;2;84%

Hanford;Clear;70;NW;17;56%

Hawthorne;Mostly clear;67;WSW;3;81%

Hayward;Cloudy;62;W;5;86%

Imperial;Clear;81;SW;10;16%

Imperial Beach;Mostly cloudy;65;SSE;1;90%

Lancaster;Clear;69;W;24;58%

Lemoore Nas;Clear;68;NW;14;54%

Lincoln;Clear;61;S;5;77%

Livermore;Mostly cloudy;60;WSW;5;89%

Lompoc;Fog;58;W;7;93%

Long Beach;Clear;68;Calm;0;81%

Los Alamitos;Clear;68;Calm;0;81%

Los Angeles;Clear;67;Calm;0;84%

Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;84%

Madera;Clear;67;WNW;8;67%

Mammoth;Clear;47;W;4;93%

Marysville;Clear;63;SW;5;75%

Mather AFB;Clear;61;S;5;81%

Merced;Clear;64;NNW;7;77%

Merced (airport);Clear;64;NNW;7;77%

Miramar Mcas;Cloudy;63;Calm;0;80%

Modesto;Clear;65;N;6;70%

Moffett Nas;Clear;62;WNW;5;83%

Mojave;Clear;68;W;20;52%

Montague;Clear;53;W;3;85%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;60;SW;3;83%

Mount Shasta;Clear;46;Calm;0;92%

Napa County;Clear;54;Calm;0;96%

Needles;Clear;88;W;14;12%

North Island;Mostly cloudy;67;Calm;0;86%

Oakland;Mostly cloudy;60;W;6;94%

Oceanside;Cloudy;63;Calm;0;90%

Ontario;Clear;65;S;4;77%

Oroville;Clear;67;SSE;6;62%

Oxnard;Clear;62;E;6;86%

Palm Springs;Clear;81;SSE;3;33%

Palmdale;Clear;71;W;16;50%

Paso Robles;Clear;64;NNW;14;69%

Point Mugu;Clear;60;S;4;96%

Porterville;Clear;67;ESE;12;73%

Ramona;Clear;56;Calm;0;83%

Redding;Clear;64;Calm;0;74%

Riverside;Clear;65;W;5;77%

Riverside March;Clear;59;Calm;0;93%

Sacramento;Clear;62;SSE;3;86%

Sacramento International;Clear;63;S;8;80%

Salinas;Mostly cloudy;60;N;5;89%

San Bernardino;Clear;68;Calm;0;61%

San Carlos;Mostly cloudy;59;WNW;7;91%

San Diego;Cloudy;67;Calm;0;86%

San Diego Brown;Cloudy;60;Calm;0;100%

San Diego Montgomery;Cloudy;65;Calm;0;86%

San Francisco;Partly cloudy;59;WNW;7;88%

San Jose;Cloudy;64;N;6;96%

San Luis Obispo;Showers;57;S;3;93%

San Nicolas Island;Mostly clear;60;WNW;22;95%

Sandberg;Mostly clear;60;NW;20;77%

Santa Ana;Mostly cloudy;66;S;3;85%

Santa Barbara;Clear;61;S;3;93%

Santa Maria;Fog;58;Calm;0;100%

Santa Monica;Cloudy;67;Calm;0;90%

Santa Rosa;Showers;56;SSE;3;100%

Santa Ynez;Mostly cloudy;59;Calm;0;87%

Santee;Mostly clear;63;Calm;0;87%

South Lake Tahoe;Clear;45;N;3;76%

Stockton;Clear;64;NW;5;74%

Thermal;Clear;86;NW;12;26%

Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;93%

Twentynine Palms;Clear;73;NW;10;28%

Ukiah;Clear;59;Calm;0;83%

Vacaville;Clear;64;SW;3;77%

Van Nuys;Mostly clear;66;ESE;5;81%

Vandenberg AFB;Fog;56;N;10;99%

Victorville;Clear;62;W;7;57%

Visalia;Clear;68;NW;9;67%

Watsonville;Mostly cloudy;60;ENE;3;86%

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