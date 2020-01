Tennessee 20, New England 13

Tennessee 7 7 0 6 — 20 New England 3 10 0 0 — 13

First Quarter

NE_FG Folk 36, 12:37. Drive: 8 plays, 57 yards, 2:23. Key Plays: Brady 21 pass to Watson on 3rd-and-10; Brady 29 pass to White. New England 3, Tennessee 0.

Ten_Firkser 12 pass from Tannehill (Joseph kick), 5:39. Drive: 12 plays, 75 yards, 6:58. Key Play: Henry 10 run. Tennessee 7, New England 3.

Second Quarter

NE_Edelman 5 run (Folk kick), 14:57. Drive: 10 plays, 75 yards, 5:42. Key Plays: Brady 11 pass to Sanu; Michel 25 run; Brady 11 pass to Watson; White 14 run on 3rd-and-2. New England 10, Tennessee 7.

NE_FG Folk 21, 2:16. Drive: 10 plays, 44 yards, 5:44. Key Plays: Michel 11 run; Brady 7 pass to Harry on 3rd-and-6; Michel 12 run; Brady 12 pass to Burkhead. New England 13, Tennessee 7.

Ten_Henry 1 run (Joseph kick), :35. Drive: 7 plays, 75 yards, 1:41. Key Plays: Henry 29 run; Henry 11 run; Tannehill 22 pass to Henry. Tennessee 14, New England 13.

Fourth Quarter

Ten_Ryan 9 interception return (run failed), :09. Tennessee 20, New England 13.

A_65,878.

___

Ten NE FIRST DOWNS 19 18 Rushing 13 6 Passing 5 11 Penalty 1 1 THIRD DOWN EFF 6-12 5-13 FOURTH DOWN EFF 0-0 0-1 TOTAL NET YARDS 272 307 Total Plays 57 59 Avg Gain 4.8 5.2 NET YARDS RUSHING 201 98 Rushes 40 22 Avg per rush 5.0 4.5 NET YARDS PASSING 71 209 Sacked-Yds lost 1-5 0-0 Gross-Yds passing 76 209 Completed-Att. 9-16 20-37 Had Intercepted 1 1 Yards-Pass Play 4.2 5.6 KICKOFFS-EndZone-TB 4-3-3 4-3-2 PUNTS-Avg. 6-45.8 5-46.0 Punts blocked 0 0 FGs-PATs blocked 0-0 0-0 TOTAL RETURN YARDAGE 49 33 Punt Returns 0-0 1-23 Kickoff Returns 2-40 1-10 Interceptions 1-9 1-0 PENALTIES-Yds 5-25 3-28 FUMBLES-Lost 2-0 2-1 TIME OF POSSESSION 31:09 28:51

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Tennessee, Henry 34-182, Tannehill 4-11, Lewis 2-8. New England, Michel 14-61, White 1-14, Edelman 2-12, Harry 1-7, Burkhead 3-4, Roberts 1-0.

PASSING_Tennessee, Tannehill 8-15-1-72, Mariota 1-1-0-4. New England, Brady 20-37-1-209.

RECEIVING_Tennessee, Firkser 2-23, Pruitt 2-4, Henry 1-22, J.Smith 1-9, Lewis 1-8, Sharpe 1-6, A.Brown 1-4. New England, White 5-62, Watson 3-38, Burkhead 3-32, Edelman 3-30, Harry 2-21, Michel 2-9, Sanu 1-11, Dorsett 1-6.

PUNT RETURNS_Tennessee, None. New England, Sanu 1-23.

KICKOFF RETURNS_Tennessee, Jennings 2-40. New England, Edelman 1-10.

TACKLES-ASSISTS-SACKS_Tennessee, Evans 6-4-0, Byard 5-0-0, Brock 4-0-0, Ryan 3-3-0, Long 3-1-0, Vaccaro 3-1-0, Woodyard 2-2-0, J.Brown 2-1-0, Casey 2-0-0, Jackson 2-0-0, Correa 1-0-0, Johnson 1-0-0, D.Jones 1-0-0, Landry 1-0-0, Roberson 1-0-0, Simmons 1-0-0, Hooker 0-1-0. New England, Hightower 8-1-0, Shelton 5-2-0, Van Noy 4-1-1, D.McCourty 4-1-0, Simon 4-1-0, Bentley 3-2-0, Jones 3-1-0, Collins 2-2-0, Wise 2-2-0, Butler 2-1-0, Roberts 2-1-0, Gilmore 2-0-0, Guy 2-0-0, Harmon 2-0-0, Brooks 1-0-0, Jackson 1-0-0, Chung 0-1-0.

INTERCEPTIONS_Tennessee, Ryan 1-9. New England, Harmon 1-0.

MISSED FIELD GOALS_None.

___

OFFICIALS_Referee John Hussey, Ump Roy Ellison, HL Tom Stephan, LJ Rusty Baynes, FJ Tom Hill, SJ Scott Edwards, BJ Rich Martinez, Replay Billy Smith.