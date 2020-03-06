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FG FT Reb
LOUISVILLE (28-3) Min M-A M-A O-T A PF PTS
Dunham 24 4-6 0-0 1-4 1 2 9
Shook 28 4-13 0-0 0-8 2 3 10
Balogun 25 2-9 0-0 0-2 1 3 5
Evans 31 8-17 1-1 0-3 1 0 23
Jones 26 4-8 2-2 2-10 4 0 11
Dixon 25 2-3 2-2 5-9 0 1 6
Lockhart 3 1-2 0-1 1-2 0 1 2
Diop 22 2-4 0-0 2-5 2 1 5
Duvall 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0
Laemmle 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Robinson 10 0-0 0-0 0-2 3 3 0
Team 0 0-0 0-0 4-8 0 1 0
Totals 200 27-63 5-6 15-53 14 15 71

Percentages: FG 42.857, FT .833.

3-Point Goals: 12-23, .522 (Evans 6-10, Shook 2-4, Dunham 1-1, Balogun 1-4, Jones 1-2, Diop 1-2)

Blocked Shots: 5 (Shook 3, Dunham 1, Balogun 1)

Turnovers: 19 (Diop 4, Balogun 3, Evans 2, Jones 2, Laemmle 2, Robinson 2, Dunham 1, Shook 1, Dixon 1, Lockhart 1)

Steals: 6 (Diop 2, Dunham 1, Balogun 1, Evans 1, Jones 1)

Technical Fouls: 1 (TEAM 1)

FG FT Reb
SYRACUSE (16-15) Min M-A M-A O-T A PF PTS
Strautmane 33 1-7 0-0 0-7 0 1 3
Finklea-Guity 19 3-7 1-1 2-4 0 0 7
Cooper 39 3-15 2-4 1-3 1 1 8
Engstler 23 1-4 0-0 1-5 1 1 2
Lewis 38 6-21 3-4 1-2 1 1 18
Djaldi-Tabdi 15 1-2 0-0 0-1 0 2 2
Fisher 2 0-0 0-0 0-1 0 0 0
Alexander 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Colome 10 0-3 0-0 1-2 2 0 0
Washington 16 2-4 1-1 0-0 1 3 6
Team 0 0-0 0-0 4-6 0 0 0
Totals 200 17-63 7-10 10-31 6 9 46

Percentages: FG 26.984, FT .700.

3-Point Goals: 5-23, .217 (Lewis 3-7, Strautmane 1-6, Washington 1-2, Cooper 0-5, Engstler 0-1, Djaldi-Tabdi 0-1, Colome 0-1)

Blocked Shots: 2 (Finklea-Guity 1, Djaldi-Tabdi 1)

Turnovers: 12 (Djaldi-Tabdi 3, Strautmane 2, Cooper 2, Engstler 2, Lewis 2, Finklea-Guity 1)

Steals: 8 (Cooper 2, Lewis 2, Colome 2, Washington 2)

Technical Fouls: None

Syracuse 8 5 20 13 46
Louisville 14 20 22 15 71

A_3,811

Officials_Dee Kantner, Maj Forsberg, Tiara Cruse