NO. 6 DAYTON 81, RHODE ISLAND 67

FG FT Reb RHODE ISLAND Min M-A M-A O-T A PF PTS Harris 15 1-2 0-0 0-1 0 3 2 Langevine 39 4-13 2-6 5-13 2 4 10 Dowtin 36 2-11 7-8 0-0 4 1 11 Martin 32 3-11 7-10 4-8 0 4 15 Russell 31 7-18 4-6 1-2 4 4 19 Walker 18 1-3 2-2 1-5 0 2 4 Long 15 0-4 2-3 3-5 0 2 2 J.Toppin 15 1-4 2-3 2-3 0 2 4 Totals 200 19-66 26-38 16-37 10 23 67

Percentages: FG .288, FT .684.

3-Point Goals: 3-16, .188 (Martin 2-6, Russell 1-5, Harris 0-1, J.Toppin 0-1, Dowtin 0-3).

Team Rebounds: 3. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 2 (Langevine 2).

Turnovers: 7 (Martin 4, J.Toppin, Langevine, Long).

Steals: 5 (Russell 2, Dowtin, Harris, Walker).

Technical Fouls: Rams, 00:46 first; Russell, 15:01 second; Martin, 13:18 second; Walker, 11:52 second.

FG FT Reb DAYTON Min M-A M-A O-T A PF PTS Mikesell 24 3-9 0-0 1-2 3 2 6 O.Toppin 35 7-9 7-9 0-10 0 2 22 Chatman 21 1-3 2-2 0-2 4 5 5 Crutcher 34 5-7 9-9 1-6 3 3 21 Landers 31 4-12 2-4 3-14 3 5 10 Watson 22 3-8 0-0 0-2 2 4 6 Cohill 20 3-3 0-0 0-2 0 4 7 Tshimanga 9 1-1 2-2 1-2 0 2 4 Matos 4 0-2 0-0 0-0 0 1 0 Totals 200 27-54 22-26 6-40 15 29 81

Percentages: FG .500, FT .846.

3-Point Goals: 5-19, .263 (Crutcher 2-3, Cohill 1-1, Chatman 1-2, O.Toppin 1-2, Matos 0-1, Landers 0-2, Mikesell 0-4, Watson 0-4).

Team Rebounds: 6. Team Turnovers: 2.

Blocked Shots: 4 (Mikesell 2, O.Toppin, Tshimanga).

Turnovers: 12 (Landers 4, Chatman 2, Crutcher 2, Mikesell 2, Cohill, Tshimanga).

Steals: 4 (Landers 2, Chatman, Cohill).

Technical Fouls: Flyers, 4:01 first; Chatman, 15:01 second; Landers, 11:52 second.

Rhode Island 35 32 — 67 Dayton 49 32 — 81

