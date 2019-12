LOYOLA OF CHICAGO 66, VALPARAISO 63

Clemons 4-8 2-4 11, Hall 3-12 4-6 12, Kennedy 2-6 2-4 6, Krutwig 5-9 3-6 13, Pipkins 0-0 0-0 7, Welch 2-2 0-0 4, Williamson 1-3 3-4 5. Totals 0-0 0-0 31.

VALPARAISO (7-7)

Clay 8-8 1-1 21, Freeman-Liberty 4-12 1-1 10, Freese-Vilien 0-2 0-0 0, Gordon 0-2 0-2 0, Kiser 1-3 2-2 4, Krikke 1-2 0-0 2, McMillan 4-11 0-0 8, Morgan 0-2 0-0 0, Robinson 6-12 0-0 15, Sackey 1-4 0-0 3. Totals 0-0 0-0 28.

Halftime_Loyola of Chicago 35-28. 3-Point Goals_Loyola of Chicago 0-0 (Hall 2-5, Clemons 1-2, Williamson 0-1), Valparaiso 0-0 (Clay 4-4, Robinson 3-6, Freeman-Liberty 1-3, Sackey 1-3, Gordon 0-1, Krikke 0-1, Morgan 0-1, Freese-Vilien 0-2, Kiser 0-2, McMillan 0-4). Fouled Out_Freeman-Liberty. Rebounds_Loyola of Chicago 10 (Krutwig 11), Valparaiso 13 (McMillan 8). Assists_Loyola of Chicago 4 (Clemons, Williamson 5), Valparaiso 6 (Freeman-Liberty, Robinson 7). Total Fouls_Loyola of Chicago 0, Valparaiso 0.