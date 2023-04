Miami 7, N.Y. Mets 2

E_De La Cruz (0), Segura (3), Álvarez (1). DP_Miami 1, New York 1. LOB_Miami 8, New York 10. 2B_Cooper (1), Marte (2), McNeil (2), Escobar (1), Canha (2). HR_De La Cruz (1), Cooper (2). SB_Chisholm Jr. 2 (0), Marte (3), Berti (0), Sánchez (1). SF_De La Cruz (1).

IP H R ER BB SO

Miami Garrett 4 2-3 9 2 2 1 7 Scott W,0-1 1 1-3 0 0 0 1 1 Chargois 1-3 0 0 0 0 0 Floro 1 2-3 0 0 0 0 3 Puk 1 0 0 0 0 1

New York Carrasco L,0-1 4 2-3 6 6 6 3 1 Nogosek 3 1-3 3 1 1 1 5 Santana 1 2 0 0 1 1

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, CB Bucknor; Second, Chris Segal; Third, Ben May.

T_2:52. A_33,697 (42,136).