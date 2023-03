BARCELONA (AP) — El Mallorca se aferró el viernes a un empate sin goles ante el Osasuna a pesar de jugar los últimos 20 minutos con un hombre menos.

La igualada, que careció de oportunidades claras de gol hasta los minutos finales, dejó al Osasuna en la novena posición y al Mallorca en el puesto 11 de la tabla en la Liga de España.

El defensor José Copete recibió una tarjeta roja directa a los 69 minutos por una dura falta sobre Rubén García, del Osasuna, a quien sólo le restaba vencer al arquero.

El Osasuna no ha marcado gol en cuatro partidos de liga consecutivos.

Ahora puede enfocarse por completo en su partido por la Copa del Rey en casa del Athletic de Bilbao del próximo martes. El Osasuna aventaja 1-0 luego del partido de ida e intenta llegar a la final del certamen por segunda ocasión, luego de caer ante el Real Betis en 2005.

“We should have been able to make good on our advantage,” Osasuna defender Aridane Hernández said. “We wanted to win this game to boost our confidence after some disappointing performances. And now we have a huge battle on Tuesday.”

El técnico Jagoba Arrasate hizo cambios en su alineación titular ante el Mallorca. El nuevo defensor de la selección española, David García, no vio acción. Los titulares habituales Moi Gómez, Jon Moncayola, Abde, y Kike García iniciaron el partido en la banca. Gómez y Moncayola ingresaron poco después de la expulsión de COpete. Abde y García entraron en la recta final.

Pero el diezmado Mallorca tuvo pocos problemas en defensa, la especialidad del director técnico mexicano Javier Aguirre.

Cuando el Osasuna finalmente pudo generar peligro en el agregado, el portero Predrag Rajkovic tuvo intervenciones consecutivas para atajar los disparos de Moncayola y Abde.

El delantero del Osasuna Chimy Ávila se perdió el partido mientras se recupera de una lesión en la pierna izquierda que podría dejarlo fuera de la semifinal de la Copa.