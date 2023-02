PHOENIX (AP) — El presidente y director general (CEO) de los Suns de Phoenix, Jason Rowley, ha decidido dejara al equipo mientras la franquicia sigue adelante con cambios en los puestos de liderazgo, de acuerdo con una persona con conocimiento de los detalles.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que la renuncia de Rowley no fue compartida afuera de la organización.