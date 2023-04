Buffalo 3, N.Y. Rangers 2

Buffalo won shootout 2-1

First Period_1, Buffalo, Peterka 12 (Quinn, Jost), 14:24. Penalties_Panarin, NYR (Slashing), 4:08; Lyubushkin, BUF (Holding), 8:32; Thompson, BUF (High Sticking), 19:07.

Second Period_2, N.Y. Rangers, Panarin 27 (Zibanejad, Kane), 1:01 (pp). 3, N.Y. Rangers, Panarin 28 (Tarasenko), 11:12. Penalties_None.

Third Period_4, Buffalo, Mittelstadt 13 (Tuch), 8:13. Penalties_None.

Overtime_None. Penalties_N.Y. Rangers bench, served by Panarin (Too Many Men on the Ice), 1:18.

Shootout_Buffalo 2 (Quinn NG, Thompson NG, Tuch NG, Power G, Mittelstadt G), N.Y. Rangers 1 (Kane NG, Zibanejad NG, Panarin NG, Tarasenko G, Kakko NG).

Shots on Goal_Buffalo 14-12-7-5_38. N.Y. Rangers 4-13-12-0_29.

Power-play opportunities_Buffalo 0 of 2; N.Y. Rangers 1 of 2.

Goalies_Buffalo, Levi 4-1-0 (28 shots-26 saves). N.Y. Rangers, Shesterkin 37-13-8 (38-36).

A_18,006 (18,006). T_2:36.

Referees_Jake Brenk, Graham Skilliter. Linesmen_CJ Murray, Libor Suchanek.