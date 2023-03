Brasil retiene pasaporte de Robinho por su condena en Italia

RÍO DE JANEIRO (AP) — La justicia brasileña ordenó a Robinho entregar su pasaporte mientras determinan si el retirado futbolista deberá cumplir en Brasil una sentencia de nueve años de prisión por violación.

Robinho fue condenado en 2017 en Italia por su participación en una agresión sexual grupal en Milán, ocurrida cuatro años antes cuando era jugador del AC Milan de la Serie A. El tribunal supremo de Italia ratificó la sentencia contra el brasileño en 2022, y la fiscalía italiana presentó una orden internacional de arresto.

El juez brasileño Francisco Falcão “prohibió que el deportista abandone el país. Tendrá que presentar su pasaporte a la corte en los próximos cinco días”, dijo la corte brasileña en un comunicado.

Brasil no extradita a sus ciudadanos cuando han sido sentenciados en otros países e Italia pidió que Robinho cumpla la sentencia en su propio país. No hay una fecha límite para que el tribunal supremo de justicia de Brasil decida si debe o no cumplir la sentencia en Brasil.

Robinho, de 39 años, vive en la ciudad costera de Santos, en las afueras de Sao Paulo.

Falcão “tomó en consideración la seriedad del crimen, las repercusiones internacionales del caso y la condición económica del jugador, que podría facilitar su escape de Brasil”, agregó el comunicado.

Según versiones de prensa en Italia, la víctima estaba celebrando su cumpleaños 23 en Milán esa noche. Robinho negó las acusaciones.

Robinho inició su carrera profesional con Santos.Jugó además con el Real Madrid, el Manchester City y el Milan, entre otros clubes. El delantero regresó en 2020 para una tercera etapa con Santos, pero una semana después suspendieron su contrato después de que un patrocinador rompió relación con el club “por respeto a la mujer”.