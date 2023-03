Bank of America es nuevo patrocinador del Maratón de Boston

BOSTON (AP) — El Maratón de Boston acordó un patrocinio de 10 años con un acuerdo con Bank of America que los organizadores desean que le permita a la carrera anual de 42.195 metros más añeja y prestigiosa a crecer durante la próxima década y mantener su carácter histórico.

Los términos financieros del acuerdo no fueron dados a conocer con el anuncio el lunes. Pero el acuerdo no incluye el derecho de nombre que normalmente permiten al patrocinador impulsar su perfil y un evento para aumentar sus arcas.

“¿Por qué cambiaría su legado?... No, no vamos a hacer eso”, dijo David Tyrie, director digital y director de marketing de Bank of America. “Todo lo que conocen y aman del Maratón de Boston, y todo lo que lo rodea, seguirá. Y luego habrá (un adicional) 30% que todavía no hemos descubierto que será lo que lo llevará al siguiente nivel. Y esos son realmente emocionantes”.

El banco ya tenía un pie dentro del mundo de las carreras de fondo, como el patrocinador del Maratón de Chicago durante la última década. A diferencia de esa carrera, que oficialmente lleva el nombre de Maratón de Chicago Bank of America, la Maratón de Boston mantendrá su nombre con el lema “Presentado por Bank of America”.

“En cierto nivel, nos dimos cuenta que Bank of America veía esto de manera diferente”, dijo a The Associated Press Jack Fleming, director ejecutivo de la Asociación Atlética de Boston. “Nos vieron como una oportunidad diferente y tal vez no necesitaban tener ese título y querían preservarlo para todos los demás. Y para Boston”.

Corrido por primera vez en 1897 por 15 hombres que fueron inspirados por la carrera de maratón en los Juegos Olímpicos inaugurales de la era moderna en Atenas, la maratón de Boston se ha convertido en un festival de fin de semana y en el evento emblemático de la festividad de Massachusetts como el Día de los Patriotas.