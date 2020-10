Washington multa a Haskins por violar protocolos de COVID-19

En foto de archivo del 27 de septiembre del 2020 el quarterback de Washington Dwayne Haskins en el juego ante los Browns de Cleveland. El viernes 23 de octubre del 2020 Haskins fue multado por el equipo por violar los protocolos de COVID-19.

El quarterback de Washington Dwayne Haskins fue multado por el equipo por quebrantar los protocolos de COVID-19, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento de la decisión.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato el viernes debido a que el equipo no ha anunciado el castigo interno.

ESPN reportó que Haskins fue multado con 4.833 dólares por realizar una reservación para un amigo de la familia en el hotel en el que se hospedó el equipo el fin de semana pasada cuando Washington visitó a los Giants de Nueva York. Esto va contra las reglas.

Haskins viajó con el equipo el fin de semana pasado después de perderse el encuentro anterior por una enfermedad estomacal. Haskins, seleccionado en primera ronda en 2019, fue degradado de titular a tercera opción después de tres derrotas consecutivas que llevaron a Washington a tener foja de 1-3, y ha estado inactivo desde entonces.

El jugador de 23 años ha sido titular en 11 de 13 partidos como profesional desde que fue la 15ta selección proveniente de Ohio State, equipo en el que fue apenas la primera opción durante un año.

Esta temporada ha completado 89 de 146 pases para 939 yardas, cuatro touchdowns y tres intercepciones.

El coach Ron Rivera dijo que cree que Kyle Allen le da a Washington una mejor oportunidad de ganar que Haskins, de quien dijo, necesita más tiempo para desarrollarse. Rivera lo degradó detrás de Allen y Alex Smith en la alineación y no ha respondido a los cuestionamientos sobre si podría canjearlo.