DOHA (AP) — En el preámbulo del decisivo partido contra Senegal en el Mundial, el técnico de Ecuador Gustavo Alfaro destacó que el país sudamericano podía darse por satisfecho con su equipo nacional, independientemente de si seguía o no en competencia en Qatar.

“Estoy muy satisfecho de lo que están haciendo estos chicos y lo dije antes del Mundial, que esta es una selección que tiene más futuro que presente”, señaló. “Por eso a mí no me interesaban los resultados. Me interesaba la actitud”.