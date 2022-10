Toronto 137, Boston 134

Percentages: FG .440, FT .875.

3-Point Goals: 19-54, .352 (White 5-6, Horford 3-7, J.Brown 3-8, Tatum 3-10, Williams 2-6, Ju.Jackson 1-2, Smart 1-3, Hauser 1-7, Brogdon 0-1, Pritchard 0-4).

Team Rebounds: 12. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 3 (Williams 2, Horford).

Turnovers: 19 (J.Brown 5, Smart 4, Williams 4, Tatum 3, Pritchard 2, Brogdon).

Steals: 3 (Horford, Smart, White).

Technical Fouls: Smart, 3:24 second; Tatum, 3:37 third; Tatum, 00:30 third; Williams, 00:30 third; Celtics, 00:30 third.

FG FT Reb TORONTO Min M-A M-A O-T A PF PTS Achiuwa 37:08 4-16 10-13 1-8 4 2 18 Anunoby 29:12 13-21 2-4 3-6 0 4 32 Birch 14:15 1-3 2-2 2-4 2 3 4 Barnes 30:55 10-20 3-3 2-4 4 4 25 VanVleet 29:54 4-9 5-6 1-2 7 1 13 Champagnie 24:44 2-5 3-4 3-6 0 2 7 Banton 24:10 4-13 5-5 3-4 4 2 13 Young 19:27 2-5 0-0 2-8 1 2 4 Koloko 16:42 6-6 0-0 2-4 0 6 12 Hernangomez 15:06 1-3 0-0 1-7 0 0 3 Dowtin 12:55 2-5 0-0 2-2 0 1 4 Jo.Jackson 10:32 0-1 2-4 0-1 0 3 2 Totals 1140:00 49-107 32-41 22-56 22 30 137

Percentages: FG .458, FT .780.

3-Point Goals: 7-29, .241 (Anunoby 4-5, Barnes 2-6, Hernangomez 1-2, Young 0-1, Champagnie 0-2, Banton 0-3, VanVleet 0-3, Achiuwa 0-7).

Team Rebounds: 11. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 7 (Anunoby 2, Champagnie 2, Koloko 2, Birch).

Turnovers: 11 (VanVleet 5, Anunoby, Banton, Barnes, Hernangomez, Koloko, Young).

Steals: 7 (VanVleet 4, Birch, Koloko, Young).

Technical Fouls: Wilson, 4:24 third.

Boston 36 30 32 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 134 Toronto 35 28 35 29 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 137

A_21,900 (21,288). T_2:42.