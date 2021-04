Texas 6, L.A. Angels 4

E_Walsh (1), Rengifo 2 (2). DP_Texas 2, Los Angeles 0. LOB_Texas 5, Los Angeles 5. 2B_Lowe (2), García (1), Walsh (2). HR_García (2), Upton (3). SB_J.Iglesias (1), Pujols (1). SF_Trevino (1).

IP H R ER BB SO

Texas Arihara W,2-1 5 2-3 2 0 0 2 6 Martin 2-3 2 2 2 0 1 Cody 2-3 3 2 2 0 1 Rodríguez H,1 1 0 0 0 0 2 Kennedy S,4-4 1 2 0 0 0 0

Los Angeles Bundy L,0-2 5 7 5 5 2 6 Cishek 2-3 1 1 0 0 1 Claudio 1 2-3 0 0 0 0 3 Slegers 2-3 0 0 0 0 1 Watson 1 0 0 0 0 1

Bundy pitched to 4 batters in the 6th.

WP_Cody, Cishek.

Umpires_Home, Brennan Miller; First, Chris Segal; Second, Jordan Baker; Third, Mark Carlson.

T_3:15. A_11,396 (45,517).