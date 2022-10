MIAMI GARDENS, Florida. EE.UU. (AP) — Los quarterbacks de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa y Teddy Bridgewater quedaron libres de los protocolos por conmoción, de acuerdo con una fuente al tanto de las decisiones.

La fuente informó a The Associated Press bajo la condición de no ser identificada al anticiparse al anuncio público de los Dolphins.