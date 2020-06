Shanahan elogia a Kaepernick por su protesta en 2016

El entrenador de los 49ers de San Francisco Kyle Shanahan elogió al ex quarterback de la NFL Colin Kaepernick por sus esfuerzos para hacer visibles los problemas de racismo y brutalidad policial con su protesta durante el himno nacional en la temporada de 2016.

El tema que motivó aquellos gestos de Kaepernick resurgió esta semana, en la que varios jugadores y equipos se manifiestan por la muerte de George Floyd en Minneapolis. Floyd era un hombre de raza negra que fue esposado mientras un policía presionaba su rodilla en su cuello por varios minutos. El oficial Derek Chauvin fue acusado de homicidio en segundo grado.

“Lo que estaba haciendo es importante”, dijo Shanahan el jueves en referencia a Kaepernick. “No importa que estés en desacuerdo con él sobre cómo lo hizo o no. Han pasado tres años y algunas personas no entienden cuál fue su mensaje. Muchas personas no entienden el mensaje que mucha gente ha estado dando por tanto tiempo y Colin fue uno de los que lo hizo más fuerte. La gente debería respetarlo y admirarlo”.

Kaepernick protestó contra los abusos policiales y el racismo arrodillándose durante el himno nacional en la temporada de 2016 con los 49ers. Varios de sus compañeros y jugadores de otros equipos se unieron a esa protesta.

Shanahan llegó a San Francisco al siguiente año y quiso seguir otra dirección en cuanto a su quarterback. Kaepernick optó por la rescisión de su contrato antes de que lo dieran de baja y no ha firmado con ningún equipo desde entonces.

Algunos jugadores se manifestaron en los siguientes años, pero prácticamente la protesta desapareció en la última temporada. Shanahan dijo que el equipo que lidera el director ejecutivo Jed York apoyará a cualquier jugador que quiera manifestarse esta campaña.

Shanahan dijo que ha estado hablando con sus jugadores toda la semana sobre los problemas que rodean la muerte de Floyd y consideró importante que la gente blanca no sea “ignorante” sobre la prevalencia del racismo, sino que entienda que las personas de raza negra tienen miedo.

Dijo que la NFL no es inmune a las críticas sobre este asunto. La liga sólo tiene cuatro entrenadores en jefe y dos gerentes generales que pertenecen a minorías étnicas o raciales. De 13 posiciones de coach que se abrieron los últimos dos años sólo dos fueron ocupadas por las minorías. Miami contrató a Brian Flores, de padres hondureños, en el 2019 y Washington se hizo de los servicios de Ron Rivera, de raíces mexicanas y boricuas, después de que fue despedido por Carolina.

“¿Cómo diablos sólo hay cuatro entrenadores negros de 32 posiciones? ¿Cómo hay sólo dos gerentes?”, dijo Shanahan. “la mayoría de los jugadores son de afroestadounidenses. Entonces el hecho de que haya tan pocos, no es un punto para debatir”.