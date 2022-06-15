Skip to main content
Sports

Seattle 5, Minnesota 0

Minnesota Seattle
ab r h bi ab r h bi
Totals 30 0 4 0 Totals 30 5 6 5
Arraez 2b 4 0 0 0 Frazier 2b 4 0 0 0
Buxton dh 2 0 0 0 France 1b 4 1 1 2
Correa ss 4 0 2 0 Rodríguez cf 2 1 1 0
Kepler rf 4 0 0 0 Suárez 3b 4 1 1 2
Urshela 3b 4 0 0 0 Toro dh 4 0 0 0
Larnach lf 3 0 0 0 Raleigh c 4 0 1 0
Miranda 1b 3 0 0 0 Trammell rf 3 0 0 0
Jeffers c 3 0 0 0 Moore ss 2 2 1 0
Celestino cf 3 0 2 0 Haggerty lf 3 0 1 1
Minnesota 000 000 000 0
Seattle 000 220 10x 5

DP_Minnesota 0, Seattle 1. LOB_Minnesota 5, Seattle 4. 2B_Rodríguez (10), Haggerty (1). HR_Suárez (12), France (10). SB_Moore 2 (8).

IP H R ER BB SO
Minnesota
Ryan L,5-3 4 2-3 5 4 4 1 3
Megill 1 1-3 0 0 0 1 1
Moran 2 1 1 1 1 2
Seattle
Gilbert W,7-2 6 4 0 0 1 6
Swanson 1 0 0 0 0 1
Castillo 1 0 0 0 0 1
Festa 1 0 0 0 1 1
More for you

Umpires_Home, Dan Merzel; First, Adrian Johnson; Second, Angel Hernandez; Third, D.J. Reyburn.

T_2:36. A_13,019 (47,929).

Written By