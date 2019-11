Saturday's College Basketball

EAST

Arcadia 86, Immaculata 73

Chatham 92, Cazenovia 65

Elms 96, Framingham St. 64

Husson 80, Bard 68

Ithaca 86, Elmira 56

Jacksonville 57, Dartmouth 37

Johnson & Wales (RI) 67, Goucher 57

Keene St. 99, Salem St. 91

Maine Maritime 77, York (NY) 74

Maryland 80, Oakland 50

Mass. College 90, Medgar Evers 82

Morgan St. 68, George Washington 64

NJIT 88, Wagner 69

Old Dominion 76, Northeastern 69

Penn St.-Harrisburg 76, Haverford 71

Rivier 70, Norwich 57

S. Maine 84, Maine-Machias 62

Sage 92, Maine-Presque Isle 85

St. Joseph's (NY) 93, Cabrini 81

Suffolk 90, Lasell 64

UMBC 60, Georgian Court 48

UMass 89, CCSU 43

Villanova 78, Ohio 54

Westfield St. 78, RPI 52

Worcester Tech 88, E. Connecticut 63

SOUTH

Berry 81, Bob Jones 68

Campbell 87, The Citadel 73

Flagler 89, Tampa 72

Miami 80, Quinnipiac 52

NC State 95, St. Francis Brooklyn 64

Tulane 79, Northwestern St. 52

Virginia 60, Columbia 42

Virginia Tech 79, Lehigh 53

Xavier (NO) 66, Columbus St. 64

MIDWEST

DePaul 75, Cornell 54

Huntington 95, Holy Family 81

Indiana-East 77, Mich.-Dearborn 74

Miami (Ohio) 79, Alabama A&M 63

N. Iowa 77, N. Colorado 72, OT

Purdue 93, Chicago St. 49

Simpson (Iowa) 99, Westminster (Mo.) 65

Taylor 90, WVU Tech 65

Toledo 70, Robert Morris 56

SOUTHWEST

No scores reported from the SOUTHWEST.

FAR WEST

No scores reported from the FAR WEST.