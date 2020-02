San Jose 3, New Jersey 2

New Jersey 2 0 0 0 — 2 San Jose 0 2 0 1 — 3

First Period_1, New Jersey, Zajac 7 (Anderson, Wood), 11:09. 2, New Jersey, Gusev 12, 15:08. Penalties_Wood, NJ (Holding), 17:22; Kane, SJ (Holding), 17:30.

Second Period_3, San Jose, Ferraro 2 (Gregor, Kane), 2:20. 4, San Jose, Sorensen 7 (Kellman), 15:58 (sh). Penalties_Bergmann, SJ (Tripping), 3:46; Noesen, SJ (Roughing), 11:50; Subban, NJ (Roughing), 11:50; Kane, SJ (Hooking), 14:51.

Third Period_None. Penalties_Zacha, NJ (Hooking), 3:05; Mermis, NJ (Interference), 6:33; Simek, SJ (Delay of Game), 14:06.

Overtime_5, San Jose, Couture 15 (Burns, Kane), 0:38. Penalties_None.

Shots on Goal_New Jersey 11-6-7-0_24. San Jose 6-12-10-2_30.

Power-play opportunities_New Jersey 0 of 4; San Jose 0 of 3.

Goalies_New Jersey, Schneider 1-6-2 (30 shots-27 saves). San Jose, Jones 15-19-2 (24-22).

A_16,913 (17,562). T_2:22.

Referees_Garrett Rank, Kyle Rehman. Linesmen_Kiel Murchison, Jonny Murray.