San Diego 10, Miami 3

DP_San Diego 0, Miami 1. LOB_San Diego 10, Miami 8. 2B_Kim 2 (23), Machado (30), Bell (26), Wendle 2 (15), Berti (13), Anderson (12). HR_Cronenworth (12). S_Profar (2).

IP H R ER BB SO

San Diego Clevinger 4 1-3 6 3 3 4 1 Morejon W,2-0 1 2-3 0 0 0 0 3 Suarez H,6 1 1 0 0 0 2 Martinez 1 0 0 0 0 2 Wilson 1 0 0 0 0 2

Miami López L,7-8 4 2-3 6 6 6 3 2 Bleier 1 2 0 0 2 0 Sulser 1 1-3 0 0 0 0 1 Brazoban 1 0 1 1 3 0 Hernandez 1 3 3 3 2 1

Bleier pitched to 5 batters in the 6th.

HBP_Morejon (Fortes). WP_Brazoban.

Umpires_Home, Ben May; First, Dan Iassogna; Second, Nate Tomlinson; Third, Adam Beck.

T_3:44. A_7,273 (36,742).