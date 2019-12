SHA defeats Foran

Foran High lost to Sacred Heart Academy, 45-26, in a girls’ basketball game on Thursday.

SHA improved to 3-0. Foran is 1-1.

SHA 3-11-11-20-45

Foran 7-9-10-0-26

SHA

Farquarson 2-3-6-7 Giampi 3-1-2-8 Rizzitelli 5-2-2-13 Rossocci 1-4-4-6 E Kirck 3-2-3-8 Cannon 0-0-0-0 A Kirck 0-0-0-0 Pye 1-0-0-3

Totals 15 22-17 45

Foran

Heenan 3-0-0-9 Sanwald 1-2-2-5 Tunucci 2-3-7-7 Musante 1-0-0-2 Loewenberg 0-2-2-2 Wisniewski 0-1-2-1 Fallon 0-0-0-0 Collins 0-0-0-0

Totals: 7 8-13 26

3-point Made: SHA Giampi, Rizzitelli, Pye; Foran Heenan 3, Sanwald