TOKIO (AP) — Sandra Sánchez era la personal ideal para estar en lo más alto del podio en el Budokan, triunfal con la primera medalla olímpica de oro en karate al cuello.

La campeona española, de 39 años, había esperado toda la vida para brillar al más alto nivel en el deporte y exhibir su maestría en la disciplina ante una audiencia mundial. Y cuando llegó su oportunidad sobre el tatami en el debut del karate como deporte olímpico el jueves, no decepcionó.

La pasión de Sánchez en su ejercicio de kata conquistó a los jueces del Budokan, mítico escenario de las artes marciales en Japón. Ella espera haber captado también la atención y los corazones de los millones de personas que siguieron desde sus casas el estreno competitivo de su deporte.

“Es es muy especial, porque es la primera vez y posiblemente la última", dijo Sánchez. “Me he sentido súper bien, sabía que había que dejarse alma y corazón en el tatami y quería dejármelo y que eso pudiese marcar la diferencia”.

Además del oro de Sánchez en kata — una disciplina a menudo comparada con un ejercicio de suelo en gimnasia — el karate encumbró a otros dos campeones en kumite, su modalidad de combate.

El francés Steven Da Costa ganó el primer oro en la división masculina de 67 kilos y la búlgara Ivet Goranova, de 21, hizo lo propio en la femenina de 55 kilos.

Pero las preseas doradas fueron sólo un elemento decorativo en una jornada histórica para un arte marcial que ofrece un modo de vida a sus más fervientes seguidores.

“Espero que la gente pueda ver lo que hacemos como atletlas", dijo la estadounidense Sakura Kokumai, que terminó fuera de la lucha por las medallas en kata. “Entrenamos muy duro, como cualquier otro deportista, y creo que pertenecemos a los Juegos".

Aunque el karate no estará en París dentro de tres años, Sánchez, que se convirtió en la campeona olímpica de mayor edad del palmarés español, está lejos de bajarse del tatami. El karate puede ser un compromiso para toda la vida, y ella, que ha dominado la competición en Europa desde mediados de la última década, todavía ve días de gloria en el horizonte.

“Me siento muy bien y mi cuerpo y mi mente van en la misma dirección (...) cuando mi cuerpo y mi mente digan ‘Para’ entonces pararé y disfrutaré de otras cosas".

ESCALADA, EL OTRO DEBUT

España también atrapó oro en otro deporte debutante que adjudicó su primer título.

El adolescente Alberto Ginés López se proclamó como el primer campeón en la escalada deportiva, imponiéndose en la disciplina de velocidad.

Ginés, de 18 años, comenzó la final con el primer puesto en velocidad y mostró todas sus habilidades en lead, donde terminó séptimo, y en búlder, cuarto. Sumó 30 puntos — las tres pruebas puntúan juntas — dos más que el estadounidense Nathaniel Coleman, que fue plata.

“Miraba la pantallita y estaba esperando bajar alguna posición o que algo pasase", dijo Ginés. No sabía si celebrarlo o no porque no quería hacer el ridículo y sólo cuando he visto que la pantalla ya no se movía, me he creído que había ganado”.

FINALISTAS

Ya se saben los protagonistas de varias de las finales de los deportes de equipos.

Estados Unidos se citó con Francia para dirimir el campeón del baloncesto masculino y su conjunto de béisbol se batirá con el anfitrión Japón por el cetro de un deporte que regresó al programa tras estar fuera las dos ediciones previas.

Francia también alcanzó la final del vóleibol masculino y se medirá al equipo que compite bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso. Tras caer ante franceses y rusos, Argentina y Brasil se disputarán el bronce.