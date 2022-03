KANSAS CITY, Missouri (AP) — El dueño de los Reales John Sherman trataba de relajarse con el calor de la primavera en Arizona, pero los fanáticos le preguntan lo mismo y que no tenía nada que ver con el reciente conflicto laboral.

“¿Cuándo lo suben?”, recordó un sonriente Sherman.

Se refería a Bobby Witt Jr., el prospecto número 1 del béisbol, y el mejor pelotero surgido en la organización en años recientes.

“Siempre respondo: ‘Eso no me corresponde’. Es otro el que toma esa decisión", dijo Sherman. “Pero como aficionado, ya lo quiero ver. Hay cierta expectativa de que ese día se acerca, ya veremos".

Witt repartió palos durante la primavera, esencialmente haciéndole imposible a los Reales mantenerle un tiempo más en las menores. De ser convocado al club, el torpedero representará una convergencia de pasado, presente y futuro en el Kauffman Stadium.

Witt representa al futuro, junto a jóvenes pitchers como Brady Singer y Kris Bubic que han dado sus primeros pasos. El presente tienen como bazas al receptor Salvador Pérez y al jardinero Whit Merrifield, los dos veteranos en en roster muy juvenil.

¿Y el pasado? Eso lo personifica Zack Greinke, el ex ganador del Cy Young, cuyo canje a Milwaukee hace más de una década permitió a los Reales apilar varias de las piezas de un conjunto que disputó dos Series Mundiales seguidas.

En una de las adquisiciones más llamativas del receso de invierno, Greinke firmó un contrato para volver a Kansas City, con la intención de prolongar su carrera en el sitio donde debutó, brindándole al mismo tiempo una cuota de experiencia a una bisoña rotación abridora.

“Espero divertirme mucho este año", declaró del derecho de 38 años. Greinke debutó con Kansas City en 2004, cuando Witt tenía apenas tres años. “Este es un excelente equipo y lo tenía en la mira para jugar”.

Greinke atraerá miradas, al igual que Witt.

“El factor X que tiene es su pasión por el béisbol", dijo el mánager Mike Matheny sobre Witt, quien viene de una campaña de 33 jonrones en Doble A y Triple A. "Es un chico que disfruta lucir el uniforme.

Especialmente el que tiene estampado el nombre “Reales” en el pecho.

Kansas City abre la temporada el 7 de abril contra los Guardianes de Cleveland.

DÍAS CONTADOS EN K

La noticia más impactante del invierno en Kansas City fue cuando Sherman reconoció que el club pondera el futuro del Kauffman Stadium, y mudarse al centro de la ciudad. Es una idea que han tanteado en el pasado, pero el final siempre han optado por quedarse en el K y sus

MONDESÍ

Adalberto Mondesí se ha destacado cuando se ha mantenido, como líder de bases robadas de la liga con 24 en la abreviada campaña de 2020. Pero el dominicano ha disputado más de 100 juegos solo una vez en seis campañas. Apenas bateó para .230 con seis jonrones y 15 robos al verse limitado a 35 juegos el año pasado.

“Cambié muchas cosas", dijo Mondesí sobre su acondicionamiento físico durante el invierno. Contrató a otro preparador físico con el fin de evitar las lesiones. “Mi actitud es de enfocarme en las cosas esenciales”.

NOVATOS

MJ Meléndez es quizás el segundo gran prospecto en la organización, por detrás de Witt. Lideró las menores la pasada temporada con 41 jonrones. Pero con Pérez firme detrás del plato, Meléndez se está probando en otras posiciones con el fin de encontrar un espacio.