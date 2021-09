Los Ravens de Baltimore concedieron el lunes al tight end Mark Andrews una ampliación de su contrato por 4 campañas y 56 millones de dólares.

Con la decisión, el contrato de Andrews durará hasta la temporada 2025.

El jugador tendrá una paga garantizada de 37,6 millones de dólares, dijo a The Associated Press una persona cercana al acuerdo. Andrews recibirá 26,6 millones de dólares hasta marzo de 2022, según la fuente, que solicitó el anonimato porque las condiciones del contrato no se habían dado a conocer.

“Mark es exactamente el tipo de jugador que deseamos mantener con los Ravens a largo plazo”, afirmó el gerente general Eric DeCosta en un comunicado. “Es competitivo, apasionado, talentoso y líder. Nos entusiasma mucho tenerlo en Baltimore los próximos cinco años. Felicidades a Mark y su familia, y feliz cumpleaños”.

Andrews cumplió el lunes 26 años.

El tight end fue nominado al Pro Bowl en 2019, cuando atrapó 64 pases para 852 yardas y 10 anotaciones. Lideró al equipo en recepciones esa temporada y compartió el liderato, con 58, en 2020.

Desde 2019, los 17 touchdowns de Andrew fueron la cifra más alta entre los tight ends en la NFL. Está por jugar su cuarta temporada.

Andrews es el primer tight end en la historia de los Ravens que tiene varias campañas con recepciones para al menos 700 yardas y pases atrapados para touchdown.