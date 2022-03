SAN ANTONIO (AP) — Gregg Popovich es ya el entrenador con más triunfos en la historia de la temporada regular de la NBA, al llegar a 1.336 el viernes, cuando los Spurs de San Antonio remontaron y se impusieron 104-102 sobre el Jazz de Utah.

Popovich quebró el empate con Don Nelson, su amigo y mentor, de quien fue asistente durante su estadía de dos temporadas en Golden State, a partir de 1992.

El hito llegó en el partido número 2.030 de Popovich y en su 26ta temporada con San Antonio, la única franquicia en la que ha trabajado como entrenador.

Y, como se esperaba, Popovich no hizo mucho ruido para celebrar la ocasión. Fueron sus jugadores quienes saltaron alrededor de él y lo abrazaron.

Al final, pudo zafarse y marcharse a los vestuarios.

“Esto simplemente es un testimonio de lo que ha hecho mucha gente”, dijo el técnico. “Algo como esto no pertenece a un individuo. El basquetbol es un deporte de conjunto. Uno predica ante los jugadores que tienen que hacer todo unidos, y eso es lo que ha pasado en mi vida, con todos los tremendos jugadores y personal que he tenido y que ha sido una bendición. Me han apoyado en esta ciudad maravillosa. Y los fanáticos nos alientan incondicionalmente.

“Todos compartimos este récord. No es sólo mío, es nuestro, de toda la ciudad”.

El estratega suele rechazar o ignorar los elogios hacia sus logros personales. Afirma con frecuencia que simplemente se presenta en el trabajo y permite que el balón ruede.

Nada podría estar más alejado de la realidad.

Popovich es el cuarto entrenador desde que concluyó la primera temporada de la NBA, que ha sido líder histórico de triunfos. Rod Auerbach ostentó la marca durante casi medio siglo, seguido por Lenny Wilkens.

Luego vino Nelson y ahora, Popovich.

“Lo irónico de esto es que Nellie me dio trabajo en el 92, cuando y no tenía”, dijo Popovich. “Me eligió. Estar en esta posición, en el mismo nivel que él, es algo que en mi opinión no me merezco. Me siento extraño, porque él fue maravilloso para salvar a mi familia. Así que es irónico que yo esté aquí, en esta situación”.