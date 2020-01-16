Philadelphia 117, Brooklyn 106
J.Harris 2-9 0-2 6, Prince 5-9 2-3 15, Allen 7-8 3-5 17, Dinwiddie 8-16 7-10 26, Irving 6-21 1-2 14, Chandler 3-5 2-2 10, Kurucs 0-2 0-0 0, Luwawu-Cabarrot 1-4 0-0 2, Jordan 2-3 0-0 4, LeVert 4-10 3-6 12. Totals 38-87 18-30 106.
T.Harris 14-20 2-3 34, Thybulle 2-4 0-0 5, Horford 4-14 4-4 14, Richardson 5-12 4-4 15, Simmons 9-13 2-7 20, Ennis III 3-5 0-0 6, Korkmaz 5-13 2-5 15, Scott 0-1 0-0 0, Pelle 2-2 0-0 4, Neto 1-4 2-2 4. Totals 45-88 16-25 117.
|Brooklyn
|28
|29
|33
|16
|—
|106
|Philadelphia
|25
|29
|32
|31
|—
|117
3-Point Goals_Brooklyn 12-25 (Prince 3-4, Dinwiddie 3-8, Chandler 2-3, J.Harris 2-3, Irving 1-2, LeVert 1-3, Luwawu-Cabarrot 0-2), Philadelphia 11-30 (T.Harris 4-6, Korkmaz 3-6, Horford 2-9, Thybulle 1-3, Richardson 1-4). Fouled Out_None. Rebounds_Brooklyn 44 (Allen 10), Philadelphia 49 (T.Harris 10). Assists_Brooklyn 20 (Dinwiddie 8), Philadelphia 25 (Simmons 11). Total Fouls_Brooklyn 22, Philadelphia 23. A_20,416 (20,478)