NUEVA ORLEÁNS (AP) — Drew Brees, el quarterback estelar de los Saints de Nueva Orleáns, “lució bien” en sus primeras prácticas desde que se recuperó de varias fracturas en las costillas y de un neumotórax, dijo el entrenador Sean Payton.

Así, el estratega confió en que Brees juegue de inicio el domingo, ante los Chiefs de Kansas City.

“Queríamos darnos cuenta de cómo se sentía después de que cumplió una semana completa de prácticas, y él ha hecho un buen trabajo”, dijo Payton luego de la práctica del viernes.

Brees se ha perdido cuatro partidos desde la lesión, ocurrida durante una captura en el duelo ante San Francisco.

Taysom Hill ha ocupado el lugar de Brees, con una foja de 3-2. Incluso antes de la lesión de Brees, Hill había participado de manera intermitente en algunas jugadas, a fin de aportar un cambio de ritmo y una amenaza de ataque opcional.

Por lo tanto, es posible que Hill siga recibiendo algunos centros en el partido.

“Tenemos mucho personal que nos da algo de flexibilidad y buscaremos aprovecharlo”, explicó Payton.

El entrenador dijo que Brees usará un chaleco protector. Sin embargo, negó que los Saints se estén precipitando al hacer que el quarterback de 41 años regrese al terreno.

“No lo pondríamos a jugar si él no estuviera saludable, si no fuera capaz de funcionar o si no se sintiera bien y recuperado”, enfatizó Payton.

Brees es líder histórico de la NFL en yardas por pase, con 79.612. Acumula 565 envíos de anotación, con lo que es segundo, sólo detrás de un quarterback en activo, Tom Brady, quien totaliza 571.

Los Saints (10-3) llegan al fin de semana empatados en la cima de la Conferencia Nacional con Green Bay. Sin embargo, los Packers cuentan con ventaja en el criterio de desempate para hacerse del primer puesto —y del descanso en la primera ronda de los playoffs—, dado que triunfaron en Nueva Orleáns en la tercera semana de la campaña.