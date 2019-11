Panthers-Hurricanes Sums

Florida 2 0 0—2 Carolina 2 1 1—4

First Period_1, Florida, Ekblad 5 (Acciari), 8:36. 2, Florida, Boyle 4 (Stralman, Sceviour), 8:54. 3, Carolina, Pesce 3 (Edmundson, Teravainen), 9:35. 4, Carolina, Necas 6 (Hamilton, Slavin), 14:20. Penalties_Dzingel, CAR, (high sticking), 6:01; Pesce, CAR, (tripping), 19:39.

Second Period_5, Carolina, Hamilton 10 (Teravainen, Svechnikov), 17:45. Penalties_None.

Third Period_6, Carolina, Svechnikov 11 (Teravainen), 18:58. Penalties_Boyle, FLA, (tripping), 12:48; Florida bench, served by Dadonov (too many men on the ice), 15:00.

Shots on Goal_Florida 6-10-7_23. Carolina 8-10-16_34.

Power-play opportunities_Florida 0 of 2; Carolina 0 of 2.

Goalies_Florida, Bobrovsky 9-5-4 (33 shots-30 saves). Carolina, Mrazek 11-4-1 (23-21).

A_18,159 (18,680). T_2:22.

Referees_Marc Joannette, Kendrick Nicholson. Linesmen_Steve Barton, Brian Murphy.