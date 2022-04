Ottawa 5, New Jersey 4

First Period_1, Ottawa, Chabot 7 (Stutzle, Tkachuk), 19:43 (pp).

Second Period_2, Ottawa, Batherson 16 (Tkachuk, Hamonic), 0:11. 3, New Jersey, Foote 1 (Walsh, Zetterlund), 8:52. 4, Ottawa, Stutzle 21 (Tkachuk, Norris), 16:41 (pp). 5, New Jersey, Foote 2 (Zacha, Smith), 19:54.

Third Period_6, Ottawa, Stutzle 22, 6:34 (sh). 7, New Jersey, Zacha 15 (Bratt), 7:29. 8, New Jersey, Sharangovich 24 (Severson), 10:15.

Overtime_9, Ottawa, Batherson 17 (Brannstrom, Stutzle), 3:17.

Shots on Goal_New Jersey 13-14-14-0_41. Ottawa 11-9-11-3_34.

Power-play opportunities_New Jersey 0 of 2; Ottawa 2 of 3.

Goalies_New Jersey, Blackwood 9-9-4 (34 shots-29 saves). Ottawa, Forsberg 21-17-4 (41-37).

A_13,101 (18,572). T_2:38.

Referees_Pierre Lambert, Conor O'Donnell. Linesmen_Jonathan Deschamps, Julien Fournier.