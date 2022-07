CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Después de un par de semanas de negociaciones, el delantero Santiago Ormeño se convirtió el lunes en nuevo jugador de las Chivas para el torneo Apertura 2022.

Ormeño, de 28 años, llega al Guadalajara procedente del León, donde pasó los últimos dos torneos de su carrera.

Chivas negoció la llegada del jugador con Grupo Pachuca y en la negociación estuvo involucrada la venta del volante Eduardo López, quien era propiedad del Rebaño Sagrado y que ahora jugará con los Tuzos tras su paso por la MLS.

El Guadalajara no dio a conocer más detalles sobre el traspaso.

“Es una responsabilidad muy grande, yo lo veo como una oportunidad, ya había estado aquí, me había quedado con un mal sabor de boca porque no pude quedarme y lo veo como una revancha”, dijo Ormeño. “Vengo a aportar lo mejor de mí y creo que como delantero se piden goles y me voy a partir el alma para que eso se dé”.

Luego de la lesión de José Juan Macías poco antes del arranque del Apertura, Chivas se quedó con la apremiante necesidad de firmar a un referente de área, pero su espacio de maniobra en el mercado de fichajes es reducida porque son el único equipo que juega sólo con jugadores mexicanos.

En los primeros tres encuentros del torneo, Chivas sólo pudo marcar un gol y actualmente posee la peor ofensiva del torneo empatado con Tijuana.

Ormeño tampoco parece ser una solución de alto impacto porque tuvo poco rodaje con León, donde apenas anotó un gol en 28 encuentros en todas las competencias, pero Chivas apuesta porque logre retomar el nivel que mostró en el Puebla, donde convirtió 17 tantos en 36 apariciones en el campo.

“Llego muy bien, como futbolista pensando en mi mejor momento que pudo haber sido en Puebla, lo que tengo pensado en Chivas lo que puedo dar una mejor versión”, agregó Ormeño. “Les prometo que no los voy a decepcionar”.

Cuando se confirmó llegada su a Chivas, varios aficionados expresaron su malestar en redes sociales porque, aunque nació en México, tiene también la nacionalidad peruana y jugó las eliminatorias para el Mundial de Qatar con esa selección.

“Entiendo sus razones para jugar por Perú, pero ojalá que por lo menos mientras juegue en Chivas pida no ser convocado. No pienso que como tal se pierda la tradición, es mexicano, pero qué penosa directiva tenemos que no puede traer mejores opciones y evitarnos esta controversia”, expresó Lorena García, una hincha del Guadalajara en su cuenta de Twitter.

El Guadalajara, uno de los dos equipos más populares en México, no logra ser campeón de liga desde el Clausura 2017 y desde entonces sólo ha podido acceder a la liguilla por el título en un par de ocasiones.