Oakland 10, Chicago White Sox 3

E_García (10), Machín (6). DP_Chicago 0, Oakland 1. LOB_Chicago 3, Oakland 7. 2B_Abreu (33), Jiménez (8), Brown (24), Machín (7), Murphy (32). 3B_Kemp (1). HR_Laureano (13), Kemp (5). SF_Pollock (4). S_Allen (5).

IP H R ER BB SO

Chicago Cueto L,7-8 4 2-3 8 7 5 1 3 Lambert 1 3 1 1 0 1 Bummer 1-3 0 0 0 0 0 López 1 0 0 0 1 0 Graveman 1 3 2 2 0 1

Oakland Irvin W,8-11 7 4 3 2 2 5 Payamps 1 0 0 0 0 2 Cyr 1 0 0 0 0 2

Lambert pitched to 5 batters in the 6th.

HBP_Cueto (Kemp), Irvin (Abreu). WP_López.

Umpires_Home, Chris Segal; First, Gabe Morales; Second, Andy Fletcher; Third, Edwin Moscoso.

T_2:44. A_11,701 (46,847).