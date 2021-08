MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Mucho se suele hablar sobre hacer jugadas. Y en ese aspecto, el safety novato Jevon Holland ha destacado en el campamento de entrenamiento de los Dolphins de Miami.

La selección de segunda ronda del draft, proveniente de la Universidad de Oregon, ha logrado tres intercepciones, entre ellas una esta semana en una práctica en conjunto con los Bears de Chicago.

“Él está haciendo muchas cosas buenas desde el punto de vista comunicativo, desde el punto de vista de las bases y la técnica”, afirmó el coach Brian Flores. “Es un chico que trabaja duro. Lo está mostrando un poco en el campo de entrenamiento”.

Holland es uno de cinco selecciones que los Dolphins hicieron en las primeras tres rondas y todos ellos podrían asumir un papel importante como novatos.

Los otros son el wide receiver Jaylen Waddle y el edge defender Jaelan Phillips, ambos elegidos en la primera ronda; el offensive lineman Liam Eichenberg, seleccionado después de Holland en la segunda ronda; y el tight end Hunter Long, una selección de tercera ronda.

El progreso de Phillips, Eichenberg y Long ha sido mermado por lesiones. Pero Holland ha tenido participación en jugadas con el primer equipo y compite por minutos de juego con el veterano Jason McCourty.

La habilidad que Holland ha mostrado en la realización de jugadas no es ninguna sorpresa. Sumó nueve intercepciones en sus dos temporadas en Oregon.

Holland no jugó para Oregon la temporada pasada después de decidir no hacerlo por la pandemia, pero asegura sentirse como si retomase las cosas donde las dejó en 2019.

“Yo he estado entrenando, ejercitándome y trabajando por el último año, así que no simplemente estuve sentado en el sofá durante ese periodo”, afirmó. “No sentí que realmente haya perdido ritmo... Me siento mejor que antes y me emociona estar ahí vistiendo el naranja y aqua”.