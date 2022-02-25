Skip to main content
Sports

No. 19 BYU 103, Santa Clara 66

FG FT Reb
BYU (24-2) Min M-A M-A O-T A PF PTS
Gustin 24 6-12 1-2 1-5 0 1 13
Albiero 29 2-5 0-0 1-1 5 1 5
Gonzales 25 6-11 5-5 2-9 5 3 17
Graham 30 3-7 0-0 0-3 8 2 9
Harding 29 11-14 3-3 2-3 2 1 28
Hamson 13 3-3 0-1 1-5 2 3 6
Millett 4 0-1 0-0 0-0 2 0 0
Smiler 15 2-3 2-2 0-1 1 1 7
Bubakar 6 1-3 0-0 0-0 1 0 2
Calvert 8 5-6 1-1 1-1 1 0 13
Falatea 9 1-1 0-0 0-0 0 0 3
Mackey-Williams 6 0-1 0-0 0-0 1 2 0
Vorwaller 2 0-0 0-0 0-0 0 2 0
Team 0 0-0 0-0 2-3 0 0 0
Totals 200 40-67 12-14 10-31 28 16 103

Percentages: FG 59.7, FT 85.7.

3-Point Goals: 11-23, 47.8 (Graham 3-6, Harding 3-5, Calvert 2-3, Albiero 1-3, Smiler 1-2, Falatea 1-1, Millett 0-1, Bubakar 0-2)

Blocked Shots: 3 (Hamson 2, Graham 1)

Turnovers: 8 (Gonzales 2, Harding 2, Gustin 1, Hamson 1, Smiler 1, Falatea 1)

Steals: 11 (Gustin 2, Albiero 2, Gonzales 2, Smiler 2, Graham 1, Hamson 1, Vorwaller 1)

More for you

Technical Fouls: None

FG FT Reb
SANTA CLARA (14-13) Min M-A M-A O-T A PF PTS
Stafford 21 3-5 0-0 2-7 1 5 6
Wiehl 25 1-6 0-0 0-3 2 1 3
Hiraki 23 0-7 0-0 0-0 6 2 0
Hollingsworth 29 4-9 2-2 2-6 4 2 12
VanAllen 36 4-9 4-4 0-1 0 0 14
Edmanson 29 10-15 0-0 1-2 0 3 20
Nixon 22 2-5 0-0 0-1 2 2 6
Johnson 15 1-1 3-3 1-1 3 1 5
Team 0 0-0 0-0 4-7 0 0 0
Totals 200 25-57 9-9 10-28 18 16 66

Percentages: FG 43.9, FT 100.0.

3-Point Goals: 7-21, 33.3 (Hollingsworth 2-3, VanAllen 2-3, Nixon 2-5, Wiehl 1-4, Stafford 0-1, Hiraki 0-3, Edmanson 0-2)

Blocked Shots: 1 (Edmanson 1)

Turnovers: 18 (Hiraki 4, VanAllen 4, Nixon 4, Hollingsworth 2, Edmanson 2, Stafford 1, Wiehl 1)

Steals: 4 (Hiraki 2, Hollingsworth 1, Nixon 1)

Technical Fouls: None

BYU 24 29 28 22 103
Santa Clara 19 11 18 18 66

A_402

Officials_Breana Fields, Ashley Ellis, Melissa Barlow