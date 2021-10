NUEVA YORK (AP) — Kyrie Irving no practicó el martes con los Nets de Brooklyn, alimentando los interrogantes acerca de si podrá jugar o entrenarse en Nueva York, donde los deportistas deben vacunarse contra el COVID-19, según dispusieron las autoridades.

El técnico Steve Nash dijo que no tenía novedades respecto al astro.

“Lo apoyamos. Estamos con él. Cuando las cosas cambien y se resuelva esto, estaremos a su lado”, manifestó Nash.

Irving no ha dicho si se ha vacunado o no. Pidió que se respetase su privacidad cuando se le preguntó al respecto el 27 de septiembre, durante un encuentro del equipo con la prensa en el Barclays Center. Respondió vía Zoom, ya que no estuvo con el equipo ese día.

La municipalidad de Nueva York exige que todo jugador que actúe o practique en la ciudad debe estar vacunado.

Irving estuvo con el equipo cuando se entrenó en San Diego la semana pasada. El martes los Nets practicaron por primera vez en Brooklyn e Irving fue el único ausente.

La NBA no exige a los jugadores que se vacunen, pero quienes no lo hacen deben someterse a frecuentes pruebas del coronavirus y enfrentan severas restricciones a sus movimientos. Los jugadores de Nueva York y San Francisco, donde también es obligatorio vacunarse, no cobrarán por los partidos en que no estén disponibles.

Nash dijo que no contempla organizar entrenamientos afuera de la ciudad para que todos puedan participar.

“No, esta es nuestra casa. Entrenaremos aquí. Tenemos a casi todo el grupo”, manifestó. “Estamos tratando de mejorar y de enfocarnos en las cosas que podemos controlar”.

Los Nets arrancarán la temporada dentro de dos semanas contra los vigentes campeones Bucks de Milwaukee.