Skip to main content
Sports

National League Leaders

THROUGH JULY 28

BATTING
G AB R H BA
Freeman, LAD 98 381 67 123 .323
Turner, LAD 98 397 59 124 .312
Lux, LAD 90 287 49 88 .307
Hoerner, CHC 82 294 32 90 .306
Bell, WAS 99 361 50 109 .302
Marte, NYM 82 333 56 100 .300
Iglesias, COL 83 304 33 91 .299
Machado, SD 89 338 61 101 .299
Swanson, ATL 100 383 66 113 .295
Bohm, PHI 91 340 48 100 .294

___

HOME RUNS
Schwarber, PHI 32
Riley, ATL 28
Alonso, NYM 26
Betts, LAD 23
Walker, ARI 23
Cron, COL 22
Adames, MIL 20
Tellez, MIL 20
Soto, WAS 20
Olson, ATL 20

___

RUNS BATTED IN
Alonso, NYM 84
Turner, LAD 72
Cron, COL 71
Lindor, NYM 67
Olson, ATL 66
Freeman, LAD 65
Tellez, MIL 64
Schwarber, PHI 64
Riley, ATL 64
Blackmon, COL 59

___

STOLEN BASES
More for you
Berti, MIA 28
Acuña Jr., ATL 21
Edman, STL 20
Turner, LAD 18
Bader, STL 15
Estrada, SF 14
Swanson, ATL 14
Realmuto, PHI 13
Yelich, MIL 13
Chisholm Jr., MIA 12
Marte, NYM 12
Robles, WAS 12

___

SLUGGING PERCENTAGE
Riley, ATL .589
Alonso, NYM .547
Freeman, LAD .538
Betts, LAD .530
Cron, COL .527
Drury, CIN .515
Machado, SD .506
Turner, LAD .504
Schwarber, PHI .501
Olson, ATL .499

___

ON-BASE PERCENTAGE
Freeman, LAD .401
Soto, WAS .400
Bell, WAS .387
Lux, LAD .382
Machado, SD .374
Contreras, CHC .373
Canha, NYM .367
Happ, CHC .366
Joe, COL .359
Marte, ARI .358

___

RUNS SCORED
Betts, LAD 71
Freeman, LAD 67
Swanson, ATL 66
Edman, STL 65
Schwarber, PHI 65
Cronenworth, SD 63
Yelich, MIL 63
Drury, CIN 61
Machado, SD 61
Riley, ATL 60

___

HITS
Turner, LAD 124
Freeman, LAD 123
Riley, ATL 113
Swanson, ATL 113
Bell, WAS 109
Cron, COL 106
Alonso, NYM 101
Machado, SD 101
Bohm, PHI 100
Marte, NYM 100

___

BASES ON BALLS
Soto, WAS 84
Muncy, LAD 57
Schwarber, PHI 53
Yelich, MIL 53
Profar, SD 51
Walker, ARI 51
Joe, COL 50
Olson, ATL 50
Freeman, LAD 49
Bell, WAS 48

___

DOUBLES
Olson, ATL 35
Freeman, LAD 33
Marte, ARI 29
Riley, ATL 27
Turner, LAD 27
Happ, CHC 25
Bell, WAS 23
Cronenworth, SD 23
Carlson, STL 22
Rodgers, COL 22
Turner, LAD 22

___

TRIPLES
Lux, LAD 5
Nimmo, NYM 5
Blackmon, COL 4
Chisholm Jr., MIA 4
Gregorius, PHI 4
Joe, COL 4
Morel, CHC 4
Wong, MIL 4
Yelich, MIL 4
15 tied 3

___

TOTAL BASES
Riley, ATL 226
Freeman, LAD 205
Turner, LAD 200
Alonso, NYM 197
Cron, COL 197
Olson, ATL 192
Schwarber, PHI 182
Swanson, ATL 181
Bell, WAS 177
Betts, LAD 177

___

EARNED RUN AVERAGE
Alcantara, MIA 1.81
Gonsolin, LAD 2.26
Burnes, MIL 2.31
Anderson, LAD 2.61
Musgrove, SD 2.63
Urías, LAD 2.72
Fried, ATL 2.73
Wheeler, PHI 2.77
Mikolas, STL 2.87
Webb, SF 2.91

___

WON-LOST
Wright, ATL 12-4
Anderson, LAD 11-1
Gonsolin, LAD 11-1
Fried, ATL 10-3
Carrasco, NYM 10-4
Kelly, ARI 10-5
Alcantara, MIA 9-4
Darvish, SD 9-4
Webb, SF 9-4
Wheeler, PHI 9-5

___

GAMES PITCHED
Brebbia, SF 46
Effross, CHC 46
Minter, ATL 45
Scott, MIA 45
Bass, MIA 44
Rogers, SF 44
Cishek, WAS 43
Ramirez, ARI 43
Mantiply, ARI 42
Rogers, SD 42

___

SAVES
Hader, MIL 28
Rogers, SD 28
Jansen, ATL 23
Díaz, NYM 22
Bard, COL 21
Bednar, PIT 17
Kimbrel, LAD 17
Melancon, ARI 14
Robertson, CHC 14
Scott, MIA 14

___

INNINGS PITCHED
Alcantara, MIA 144.1
Nola, PHI 132.2
Webb, SF 130.0
Fried, ATL 125.1
Mikolas, STL 125.1
Burnes, MIL 124.2
Wainwright, STL 123.1
Darvish, SD 122.1
Kelly, ARI 118.1
López, MIA 116.0
Rodón, SF 116.0

___

STRIKEOUTS
Burnes, MIL 160
Rodón, SF 148
Nola, PHI 144
Alcantara, MIA 133
Morton, ATL 126
Wheeler, PHI 122
Darvish, SD 120
Strider, ATL 120
Greene, CIN 119
López, MIA 118

___

COMPLETE GAMES
Alcantara, MIA 2
Buehler, LAD 1
Corbin, WAS 1
Greene, CIN 1
Kuhl, COL 1
Mikolas, STL 1
Rodón, SF 1
Wainwright, STL 1

___

SHUTOUTS
Buehler, LAD 1
Greene, CIN 1
Kuhl, COL 1
Written By