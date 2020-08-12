https://www.milfordmirror.com/sports/article/National-League-Leaders-15476802.php
National League Leaders
Recommended Video:
THROUGH AUGUST 10
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Blackmon, COL
|16
|64
|16
|31
|.484
|Solano, SF
|16
|59
|9
|27
|.458
|Murphy, COL
|14
|49
|5
|18
|.367
|Cabrera, WAS
|11
|42
|6
|15
|.357
|Seager, LAD
|13
|50
|10
|17
|.340
|Marte, ARI
|17
|69
|9
|23
|.333
|Tatis Jr., SD
|17
|67
|15
|22
|.328
|McNeil, NYM
|14
|49
|5
|16
|.327
|Marte, ARI
|16
|55
|10
|18
|.327
|Contreras, CHC
|12
|41
|7
|13
|.317
___
|Tatis Jr., SD
|8
|Castellanos, CIN
|7
|Story, COL
|6
|Realmuto, PHI
|5
|Moran, PIT
|5
|Myers, SD
|5
|11 tied
|4
___
|Blackmon, COL
|19
|Tatis Jr., SD
|18
|Castellanos, CIN
|16
|Solano, SF
|15
|Swanson, ATL
|13
|Realmuto, PHI
|12
|Murphy, COL
|12
|Myers, SD
|12
|Freeman, ATL
|12
|Yastrzemski, SF
|12
|Turner, LAD
|12
___
|Pham, SD
|5
|Slater, SF
|4
|Tatis Jr., SD
|4
|Giménez, NYM
|3
|Grisham, SD
|3
|Inciarte, ATL
|3
|Story, COL
|3
|Swanson, ATL
|3
|10 tied
|2
___
|Tatis Jr., SD
|.776
|Cabrera, WAS
|.738
|Castellanos, CIN
|.724
|Realmuto, PHI
|.722
|Blackmon, COL
|.703
|Aguilar, MIA
|.694
|Solano, SF
|.661
|Yastrzemski, SF
|.629
|Happ, CHC
|.622
|Myers, SD
|.621
___
|Blackmon, COL
|.514
|Solano, SF
|.476
|Harper, PHI
|.465
|Yastrzemski, SF
|.442
|Hoskins, PHI
|.435
|Nimmo, NYM
|.423
|Marte, ARI
|.422
|Davis, NYM
|.419
|Rizzo, CHC
|.418
|Cabrera, WAS
|.413
___
|Story, COL
|17
|Blackmon, COL
|16
|Freeman, ATL
|15
|Tatis Jr., SD
|15
|Yastrzemski, SF
|15
|Swanson, ATL
|14
|Castellanos, CIN
|13
|Acuña Jr., ATL
|12
|Grisham, SD
|12
|Nimmo, NYM
|12
___
|Blackmon, COL
|31
|Solano, SF
|27
|Marte, ARI
|23
|Tatis Jr., SD
|22
|Conforto, NYM
|19
|Yastrzemski, SF
|19
|Marte, ARI
|18
|Murphy, COL
|18
|Swanson, ATL
|18
|6 tied
|17
___
|Yastrzemski, SF
|15
|Grisham, SD
|14
|Nimmo, NYM
|14
|Hoskins, PHI
|13
|Suárez, CIN
|12
|Acuña Jr., ATL
|11
|Ozuna, ATL
|11
|Alonso, NYM
|10
|Freeman, ATL
|10
|Pham, SD
|10
|Sogard, MIL
|10
|Story, COL
|10
|Taylor, LAD
|10
___
|Solano, SF
|9
|Walker, ARI
|8
|Betts, LAD
|6
|Yastrzemski, SF
|6
|Acuña Jr., ATL
|5
|Blackmon, COL
|5
|Cabrera, WAS
|5
|Contreras, CHC
|5
|Freeman, ATL
|5
|Marte, ARI
|5
|Marte, ARI
|5
|Turner, LAD
|5
___
|Cronenworth, SD
|2
|23 tied
|1
___
|Tatis Jr., SD
|52
|Blackmon, COL
|45
|Castellanos, CIN
|42
|Solano, SF
|39
|Yastrzemski, SF
|39
|Myers, SD
|36
|Betts, LAD
|35
|Story, COL
|35
|Acuña Jr., ATL
|34
|Freeman, ATL
|32
___
|Bauer, CIN
|0.93
|Mills, CHC
|1.39
|Wainwright, STL
|1.50
|Fried, ATL
|1.59
|Lamet, SD
|1.61
|López, MIA
|1.80
|Wheeler, PHI
|2.08
|Márquez, COL
|2.08
|Darvish, CHC
|2.12
|Gray, CIN
|2.25
___
|Fried, ATL
|3-0
|Senzatela, COL
|3-0
|Stripling, LAD
|3-0
|Gray, CIN
|3-1
|13 tied
|2-0
___
|Rogers, SF
|9
|Anderson, SF
|8
|Chafin, ARI
|8
|Crichton, ARI
|8
|Estévez, COL
|8
|Ferguson, LAD
|8
|Garcia, SF
|8
|Pomeranz, SD
|8
|Strahm, SD
|8
|Treinen, LAD
|8
___
|Bradley, ARI
|4
|Gott, SF
|4
|Jansen, LAD
|4
|Díaz, COL
|3
|Kintzler, MIA
|3
|Lugo, NYM
|3
|Melancon, ATL
|3
|Pomeranz, SD
|3
|7 tied
|2
___
|Márquez, COL
|26.0
|Gray, CIN
|24.0
|Fried, ATL
|22.2
|Paddack, SD
|22.2
|Lamet, SD
|22.1
|deGrom, NYM
|22.0
|Woodruff, MIL
|21.1
|Hendricks, CHC
|20.1
|Gausman, SF
|20.0
|Gray, COL
|19.2
|Kelly, ARI
|19.2
___
|Gray, CIN
|35
|Bauer, CIN
|32
|Nola, PHI
|29
|Lamet, SD
|28
|deGrom, NYM
|28
|Márquez, COL
|27
|Castillo, CIN
|26
|Woodruff, MIL
|26
|Chatwood, CHC
|23
|Gausman, SF
|23
|Ray, ARI
|23
___
|Bauer, CIN
|1
|Hendricks, CHC
|1
|Scherzer, WAS
|1
___
|Bauer, CIN
|1
|Hendricks, CHC
|1
View Comments