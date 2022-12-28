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Sports

NO. 10 GONZAGA 120, EASTERN OREGON 42

FG FT Reb
E. OREGON Min M-A M-A O-T A PF PTS
Afework 27 4-9 3-4 0-1 3 4 11
Huddleston 25 1-7 2-2 0-1 1 0 4
Jeske 22 2-7 0-0 0-1 1 2 4
Chandler 18 3-4 0-0 1-2 1 3 7
Orr 15 1-5 0-0 0-0 0 2 3
McGinnis 22 1-5 0-0 0-3 0 2 3
Dill 21 1-2 0-1 0-1 0 2 2
O'Harra 14 1-2 0-0 0-3 0 0 2
Ainsworth 13 1-6 0-0 0-0 0 0 3
Taylor 12 1-5 0-0 1-3 0 1 3
Easley 11 0-2 0-0 1-1 0 0 0
Totals 200 16-54 5-7 3-16 6 16 42

Percentages: FG .296, FT .714.

3-Point Goals: 5-22, .227 (Chandler 1-1, McGinnis 1-2, Ainsworth 1-5, Orr 1-5, Taylor 1-5, Easley 0-1, O'Harra 0-1, Afework 0-2).

Team Rebounds: 3. Team Turnovers: 2.

Blocked Shots: None.

Turnovers: 26 (Afework 7, Huddleston 5, McGinnis 5, Ainsworth 2, Chandler 2, Orr 2, Dill, Easley, O'Harra).

Steals: 4 (Afework, Chandler, Huddleston, Taylor).

Technical Fouls: None.

FG FT Reb
GONZAGA Min M-A M-A O-T A PF PTS
Timme 17 8-10 2-3 4-7 3 0 18
Watson 20 6-8 0-0 1-6 2 0 13
Bolton 20 4-7 5-5 0-2 1 1 14
Hickman 18 5-7 1-2 0-1 2 1 13
Strawther 20 4-6 1-4 0-5 2 3 10
Smith 25 5-8 0-0 0-10 4 0 10
Sallis 20 3-6 0-0 0-0 4 5 7
Gregg 19 2-3 0-0 3-6 3 2 5
Reid 19 8-8 0-0 1-2 0 1 16
Harris 14 2-4 0-0 0-3 5 2 5
Brooks 4 3-4 0-0 1-3 0 0 7
Eagle 4 1-1 0-0 0-0 1 0 2
Totals 200 51-72 9-14 10-45 27 15 120
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Percentages: FG .708, FT .643.

3-Point Goals: 9-18, .500 (Hickman 2-3, Brooks 1-1, Sallis 1-1, Watson 1-1, Gregg 1-2, Strawther 1-2, Harris 1-3, Bolton 1-4, Smith 0-1).

Team Rebounds: 0. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 5 (Gregg, Harris, Sallis, Timme, Watson).

Turnovers: 13 (Gregg 3, Sallis 2, Smith 2, Strawther 2, Bolton, Hickman, Reid, Timme).

Steals: 19 (Watson 4, Hickman 3, Strawther 3, Bolton 2, Smith 2, Timme 2, Brooks, Harris, Sallis).

Technical Fouls: None.

E. Oregon 28 14 42
Gonzaga 58 62 120

A_6,000 (6,000).

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