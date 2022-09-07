N.Y. Yankees 5, Minnesota 4
|Minnesota
|
|
|
|
|
|New York
|
|
|
|
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|Totals
|45
|4
|11
|4
|
|Totals
|42
|5
|9
|5
|
|Arraez 1b
|5
|1
|2
|0
|
|Cabrera rf
|6
|0
|1
|1
|
|Correa ss
|6
|0
|1
|0
|
|Judge dh
|3
|1
|1
|1
|
|Miranda 3b
|5
|1
|2
|2
|
|Torres 2b
|4
|1
|1
|2
|
|Gordon 2b-lf
|5
|0
|2
|0
|
|Guzmán 1b
|5
|0
|0
|0
|
|Urshela dh
|5
|0
|0
|0
|
|Andújar lf
|4
|0
|0
|0
|
|Garlick rf
|3
|0
|0
|0
|
|Locastro pr-lf
|0
|0
|0
|0
|
|B.Hamilton lf
|0
|0
|0
|0
|
|Gonzalez ph-lf
|1
|1
|0
|0
|
|Kepler ph
|1
|0
|0
|0
|
|Kiner-Falefa 3b
|5
|1
|2
|1
|
|Palacios 2b
|1
|1
|0
|0
|
|Florial cf
|4
|0
|0
|0
|
|Cave lf-rf
|4
|1
|1
|0
|
|Higashioka c
|2
|0
|0
|0
|
|Sánchez c
|5
|0
|1
|0
|
|Hicks ph
|1
|0
|0
|0
|
|Celestino cf
|5
|0
|2
|2
|
|Trevino c
|2
|0
|1
|0
|
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|Peraza ss
|5
|1
|3
|0
|
|Minnesota
|200
|100
|000
|—
|4
|New York
|000
|102
|000
|—
|5