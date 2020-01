N.Y. Rangers 3, N.Y. Islanders 2

N.Y. Rangers 0 1 2 — 3 N.Y. Islanders 1 0 1 — 2

First Period_1, N.Y. Islanders, Bailey 10 (Kuhnhackl, Johnston), 19:09. Penalties_Cizikas, NYI (Tripping), 4:27; Staal, NYR (Slashing), 13:30.

Second Period_2, N.Y. Rangers, Zibanejad 18, 12:46 (pp). Penalties_Toews, NYI (Holding), 7:13; Mayfield, NYI (Tripping), 12:33; Fox, NYR (Tripping), 13:22; Lindgren, NYR (Cross Checking), 15:29.

Third Period_3, N.Y. Rangers, DeAngelo 12, 4:16. 4, N.Y. Islanders, Beauvillier 12 (Nelson, Pulock), 12:40. 5, N.Y. Rangers, Kreider 16 (Zibanejad, Panarin), 19:35 (pp). Penalties_DeAngelo, NYR (Interference), 2:07; Pulock, NYI (Closing Hand on the Puck), 5:24; Cizikas, NYI (Hooking), 12:29; Panarin, NYR (Unsportsmanlike Conduct), 12:29; Kreider, NYR (Interference), 13:51; Brassard, NYI (Cross Checking), 19:06.

Shots on Goal_N.Y. Rangers 6-12-10_28. N.Y. Islanders 22-5-13_40.

Power-play opportunities_N.Y. Rangers 2 of 5; N.Y. Islanders 0 of 5.

Goalies_N.Y. Rangers, Georgiev 12-9-1 (40 shots-38 saves). N.Y. Islanders, Varlamov 15-7-4 (28-25).

A_13,917 (13,917). T_2:37.

Referees_Garrett Rank, Justin St Pierre. Linesmen_Darren Gibbs, Brad Kovachik.