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Sports

N.Y. Knicks 106, L.A. Lakers 100

FG FT Reb
L.A. LAKERS Min M-A M-A O-T A PF PTS
Davis 33:58 7-17 5-11 3-6 3 1 20
Horton-Tucker 28:45 0-8 0-0 0-2 4 3 0
Jordan 24:35 3-6 0-0 4-11 0 2 6
Bradley 29:58 5-11 2-2 2-9 1 1 15
Westbrook 37:09 10-18 8-9 1-13 10 2 31
Monk 31:05 5-14 1-2 2-4 4 2 12
Anthony 27:34 3-14 4-5 1-3 0 5 12
Ellington 17:03 1-3 1-1 0-1 0 0 4
Howard 9:53 0-0 0-0 0-1 1 1 0
Totals 240:00 34-91 21-30 13-50 23 17 100

Percentages: FG .374, FT .700.

3-Point Goals: 11-36, .306 (Westbrook 3-6, Bradley 3-8, Anthony 2-8, Davis 1-2, Ellington 1-3, Monk 1-7, Horton-Tucker 0-2).

Team Rebounds: 9. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 3 (Horton-Tucker, Jordan, Monk).

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Turnovers: 12 (Westbrook 6, Ellington 2, Horton-Tucker 2, Bradley, Howard).

Steals: 8 (Bradley 2, Monk 2, Westbrook 2, Horton-Tucker, Jordan).

Technical Fouls: Lakers, 5:45 third; Anthony, 3:44 third.

FG FT Reb
NEW YORK Min M-A M-A O-T A PF PTS
Barrett 27:22 4-8 1-2 0-7 3 3 12
Randle 33:47 7-17 5-8 1-16 5 5 20
Noel 39:23 2-7 0-0 3-7 1 4 4
Fournier 41:55 8-14 4-4 2-4 2 3 26
Walker 23:13 2-6 2-2 0-4 5 1 6
Burks 25:57 4-10 3-3 1-6 3 1 12
Quickley 21:57 4-9 2-2 0-3 3 3 14
Toppin 21:39 6-11 0-0 0-4 1 2 12
Grimes 4:47 0-0 0-0 0-1 0 1 0
Totals 240:00 37-82 17-21 7-52 23 23 106

Percentages: FG .451, FT .810.

3-Point Goals: 15-34, .441 (Fournier 6-9, Quickley 4-8, Barrett 3-5, Burks 1-3, Randle 1-5, Toppin 0-2, Walker 0-2).

Team Rebounds: 4. Team Turnovers: 3.

Blocked Shots: 4 (Noel 2, Toppin, Walker).

Turnovers: 14 (Randle 4, Barrett 2, Fournier 2, Quickley 2, Walker 2, Burks, Toppin).

Steals: 7 (Noel 3, Burks 2, Randle, Toppin).

Technical Fouls: Randle, 8:53 fourth; Knicks, 7:23 fourth.

L.A. Lakers 20 31 30 19 100
New York 36 27 20 23 106

A_19,812 (19,812). T_2:26.