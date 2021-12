NYG_FG Gano 39, 13:12. Drive: 6 plays, 17 yards, 2:00. Key Play: Glennon 12 pass to Golladay on 3rd-and-6. N.Y. Giants 3, Miami 0.

Mia_FG Sanders 48, 7:07. Drive: 12 plays, 47 yards, 6:05. Key Plays: Waddle kick return to Miami 23; Ahmed 11 run; Tagovailoa 12 pass to D.Parker; Tagovailoa 6 pass to D.Parker on 3rd-and-2. N.Y. Giants 3, Miami 3.

Mia_Hollins 5 pass from Tagovailoa (Sanders kick), :26. Drive: 14 plays, 89 yards, 3:52. Key Plays: Tagovailoa 17 pass to D.Parker; Tagovailoa 6 pass to Waddle on 3rd-and-6. Miami 10, N.Y. Giants 3.

Third Quarter

NYG_FG Gano 34, 10:29. Drive: 10 plays, 69 yards, 3:31. Key Plays: Glennon 11 pass to Rudolph; Glennon 17 pass to Engram on 3rd-and-10; Barkley 23 run; Booker 17 run. Miami 10, N.Y. Giants 6.

Fourth Quarter

Mia_Ford 2 pass from Tagovailoa (Sanders kick), 11:06. Drive: 7 plays, 61 yards, 3:45. Key Plays: Tagovailoa 25 pass to Waddle; Tagovailoa 11 pass to D.Parker; Tagovailoa 13 pass to A.Wilson. Miami 17, N.Y. Giants 6.

NYG_FG Gano 51, 4:59. Drive: 10 plays, 25 yards, 3:43. Key Play: Barkley 3 run on 4th-and-2. Miami 17, N.Y. Giants 9.

Mia_FG Sanders 48, 1:11. Drive: 11 plays, 45 yards, 3:48. Key Plays: Tagovailoa 16 pass to D.Parker on 3rd-and-6; Tagovailoa 17 pass to Gesicki on 3rd-and-4; Gaskin 2 run on 3rd-and-5. Miami 20, N.Y. Giants 9.

___

NYG Mia FIRST DOWNS 16 19 Rushing 6 1 Passing 10 17 Penalty 0 1 THIRD DOWN EFF 6-16 6-15 FOURTH DOWN EFF 1-1 0-0 TOTAL NET YARDS 250 297 Total Plays 64 68 Avg Gain 3.9 4.4 NET YARDS RUSHING 91 68 Rushes 17 25 Avg per rush 5.353 2.72 NET YARDS PASSING 159 229 Sacked-Yds lost 3-28 2-15 Gross-Yds passing 187 244 Completed-Att. 23-44 30-41 Had Intercepted 1 0 Yards-Pass Play 3.383 5.326 KICKOFFS-EndZone-TB 4-2-2 5-5-5 PUNTS-Avg. 6-41.333 6-48.333 Punts blocked 0 0 FGs-PATs blocked 0-0 0-0 TOTAL RETURN YARDAGE 22 39 Punt Returns 3-22 1-7 Kickoff Returns 0-0 2-32 Interceptions 0-0 1-0 PENALTIES-Yds 3-23 3-15 FUMBLES-Lost 0-0 0-0 TIME OF POSSESSION 29:20 30:40

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_N.Y. Giants, Barkley 11-55, Booker 6-36. Miami, Gaskin 15-44, Ahmed 8-23, Tagovailoa 2-1.

PASSING_N.Y. Giants, Glennon 23-44-1-187. Miami, Tagovailoa 30-41-0-244.

RECEIVING_N.Y. Giants, Barkley 6-19, Engram 4-61, Booker 4-18, Golladay 3-37, Cooper 2-21, Rudolph 2-18, Slayton 2-13. Miami, Waddle 9-90, Gesicki 7-46, Parker 5-62, Wilson 4-26, Gaskin 2-5, Long 1-8, Hollins 1-5, Ford 1-2.

PUNT RETURNS_N.Y. Giants, Cooper 3-22. Miami, Waddle 1-7.

KICKOFF RETURNS_N.Y. Giants, None. Miami, Waddle 2-32.

TACKLES-ASSISTS-SACKS_N.Y. Giants, Crowder 6-3-0, Robinson 4-3-0, X.McKinney 4-2-0, Ragland 4-2-0, L.Williams 4-0-0, Ryan 3-5-0, Roche 3-3-1, Ojulari 3-1-1, Lawrence 3-1-0, A.Johnson 2-3-0, Carter 2-1-0, Bradberry 2-0-0, Ja.Williams 2-0-0, Slayton 1-0-0, Love 0-2-0, B.McKinney 0-2-0. Miami, Rowe 5-2-0, By.Jones 5-0-0, Needham 4-1-0, Van Ginkel 3-1-0, Phillips 3-0-2, Baker 3-0-0, Wilkins 2-3-0, Riley 2-1-0, Butler 2-0-1, Roberts 2-0-0, J.Coleman 1-1-0, R.Davis 1-1-0, Howard 1-1-0, Sieler 1-1-0, Holland 0-5-0, Ogbah 0-2-0, Biegel 0-1-0.

INTERCEPTIONS_N.Y. Giants, None. Miami, Howard 1-0.

MISSED FIELD GOALS_N.Y. Giants, Gano 56. Miami, Sanders 52.

___

OFFICIALS_.