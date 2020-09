México: América busca estirar buena racha y mejorar juego

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — América saldrá en busca de una tercera victoria consecutiva para mantenerse en el grupo puntero del torneo Apertura mexicano cuando el martes visite al Puebla por la novena fecha.

Las Águilas, que vienen de superar a San Luis y Mazatlán, tienen 16 puntos y marchan en la cuarta posición de la tabla con la misma cosecha que Pumas y Cruz Azul, aunque con una peor diferencia de goles y a un punto del líder León (17).

El equipo de Miguel Herrera encadenó las victorias, a pesar de que el funcionamiento no ha sido el mejor.

“No estamos teniendo el volumen de juego que quisiéramos tener para darle más trabajo a los delanteros, a pesar de no tener tanto tiempo la pelota ellos han sido certeros, pero nos falta tener más tiempo la pelota”, dijo Herrera a la cadena Televisa. “Como se los he dicho a los muchachos, estamos peleando la parte de arriba, pero si no mejoramos no podemos ilusionarnos con tener un equipo campeón porque jugando así es muy difícil tener un campeonato”.

Puebla llega con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos, incluyendo la paliza 4-1 que Pumas le endosó el fin de semana. A pesar de la mala racha, los poblanos tienen 10 puntos y son décimos, dentro de la zona que otorga el pase al repechaje.

Pumas, único equipo invicto en el torneo, visitará a Santos el jueves, en el último encuentro de la fecha.

Los universitarios mantienen viva la posibilidad de igualar o superar la marca del equipo para un mejor inicio de torneo. Ello fue en el Clausura 2011, cuando hilaron 11 juegos sin conocer la derrota.

Fue el torneo en el que Pumas alzó su último título de liga.

Otro equipo entonado por un fin de semana de buenas sensaciones es Chivas. Ganaron en el feudo de Tigres, para romper una racha de 10 años sin poder ganar en el estadio Universitario de Monterrey, al norte del país. Ahora les toca ser locales ante Querétaro.

Con el triunfo, el Guadalajara alcanzó 11 puntos y se posiciona en la octava posición.

“La victoria es un aliciente para el grupo, una satisfacción, ahora el equipo puede ir creciendo y puede ir mejorando”, dijo el entrenador Víctor Manuel Vucetich. “Este resultado nos da confianza y tranquilidad porque ganamos en una de las plazas más difíciles”.

Querétaro posee 10 unidades y es noveno.

Cruz Azul, en tanto, buscará volver al sendero del triunfo al recibir a Pachuca.

La Máquina vio rota una racha de tres victorias al perder con Atlas y el revés le costó ceder el primer puesto y resbalar hasta el tercer peldaño.

“Lo hablamos mucho en la semana, lo hablamos mucho sobre el exceso de confianza, no se gana un partido con el peso de la camiseta y no estuvimos finos”, dijo el entrenador celeste Robert Dante Siboldi.

En otros encuentros: San Luis-Necaxa, Toluca-Juárez, Monterrey-Atlas, León-Tigres y Mazatlán-Tijuana.