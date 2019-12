Law wrestlers third at Beler Duals

Jonathan Law placed third at its Joe Beler, Sr. Milford Duals on Saturday.

Coach Matt Schoonmaker’s Lawmen went 4-1.

They defeated Oxford 35-28, New Haven 48-29, Stratford 40-36 and Harding 42-28 before losing to team champion Bunnell 40-33.

Notre Dame-West Haven was second and Stratford fourth.

Law 35 vs Oxford 28

106: Braydon McCourt (L) FFT; 113: No match; 120: No match; 126: Verdigante (O) FFT; 132: Chappa (O) Maj Dec Dylan Benedetti; 138: Alex Delorio (L) FFT; 145: Cody Malin (L) FFT; 152: Cummings (O) Pin Matt Hagerty; 160: McDonnell (O) Pin Chy; 170: Antonio Rosado (L) Pin Chappa; 182: Madden (O) Pin Luke Iaffoldano; 195: Corricho (O) Pin Gary Schulte; 220: Kian McEnery (L) FFT; 285: Lois Sabo (L) FFT

Law 48 - New Haven 29; 113: No match; 120: Trinn (NH) FFT; 126: Pskov (NH) FFT; 132: Sanders (NH) Pin Benedetti; 138: Delorio (L) FFT; 145: Malin (L) FFT; 152: Patterson (NH) Pin Hagerty; 160: Grant (NH) Pin Kyle Chy; 170: Rosado (L) FFT; 182: Iaffoldano (L) FFT; 195: Schulte (L) FFT; 220: McEnery (L) FFT; 285: Houston (NH) Pin Sabo; 106: McCourt (L) FFT

Law 40 - Stratford 36

120: Hamilton (S) FFT; 126: Nagel (S) FFT; 132: Benedetti (L) Maj Dec Meisel; 138: Delorio (L) Pin Koda; 145: Malin (L) Pin Kydes; 152: Roberts (S) Pin Hagerty; 160: Schumann (S) Pin Chy; 170: Rosado (L) Pin Kszywanos; 182: Iaffoldano (L) FFT; 195: Schulte (L) Pin Burgos; 220: Omarion (S) Pin McEnery; 285: Sabo (L) Pin Snyder; 106: McCourt (L) FFT; 113: Diaz (S) FFT

Law 42 - Harding 28

126: No Match; 132: Benedetti (L) FFT; 138: Reed (H) Maj Dec Delorio; 145: Malin (L) FFT; 152: Hagerty (L) FFT; 160: Chy (L) FFT; 170: Rosado (L) FFT; 182: Iaffoldano (L) FFT; 195: Benoit (H) Pin Schulte; 220: McEnery (L) Pin Salmon; 285: Aquino (H) Pin Sabo; 106: Gerard (H) Pin McCourt; 113: Reed (H) FFT; 120: No Match

Law 33 - Bunnell 40

132: McLaughlin (B) Pin Benedetti; 138: Delorio (L) Pin Jeanty; 145: No Match; 152: Dematteo (B) Maj Dec Malin; 160: Depina (B) Pin Hagerty; 170: Rosado (L) Dec Demanche OT; 182: Iaffoldano (L) Pin Presley; 195: Schulte (L) FFT; 220: Toscanano (B) Pin McEnery; 285: Sabo (L) Pin Hall; 106: McCourt (L) FFT; 113: Crowe (B) FFT; 120: Swift (B) FFT; 126: Vanicky (B) FFT