Law wrestlers fall to Fairfield Prep

Jonathan Law’s wrestling team lost a 48-28 decision to SCC rival Fairfield Prep.

Coach Matt Schoonmaker’s Lawmen finished the regular season with a 12-12 record.

They will compete at the SCC Championships Saturday beginning at 9 a.m. at Mercy High in Middletown.

Brayden McCourt, Antonio Rosado and Luke Iaffaldono won by fall.

PREP 48, LAW 28

220: Sam Bergami (L) FFT

285: Torigian (FP) Dec Louis Sabo 3-2 (3 OT)

106: Brayden McCourt (L) Pin Bory 2:55

113: Rodriguez (FP) Pin Colin Meyers

120: Travers (FP) FFT

126: Dylan Benedetti (L) Maj Dec Connely

132: Rogers (FP) FFT

138 Cardoza, J (FP) Dec Alex Delorio

145: Bosken (FP) Pin Matt Hagerty

152: Cardoza, A (FP) Pin Cody Malin

160: Tsrinidies (FP) Pin Kyle Chy

170: Antonio Rosado (L) Pin Tiernan

182: Luke Iaffaldono (L) Pin Rogan

195: Mercer (FP) Pin Gary Schulte