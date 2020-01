Law’s Catherine Burns sweeps

Jonathan Law was edged out by Daniel Hand, 128.35-125.85, in a gymnastic’s meet on Thursday.

Catherine Burns placed first in all four stages for coach Pat Simon’s Lady Eagles, (4-2).

Vault

1. Morgan McMann (H) 8.55; 2. Carly Barba (H) 8.5; 3. Kayla Cataldo (H) 8.35

Bars

1. Catherine Burns (L) 8.6; 2. Eva Alquist (H) 8.4; 3. Carly Barba (H) 8.3

Beam

1. Catherine Burns (L) 8.7; 2. Morgan McMann (H) 8.4; 3. Tie; Riley Caruso (H) & Carly Barba (H) 8.3

Floor

1. Catherine Burns (L) 8.4; 2. Morgan McMann (H) 8.3; 3. Makenna Sharpe (L) 8.25

All Around

1. Catherine Burns (L) 33.8; 2. Carly Barba (H) 32.65; 3. MaKenna Sharpe (L) 32.2