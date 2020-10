Law girls defeat Foran in swim and dive

Jonathan Law outpointed Foran 101-83 in girls’ swimming and diving on Thursday.

200 medley relay: (Foran) Ellen Pan, Kaleigh Morton, Kaya Vital, Emma Fiorillo 2:04.70

200 freestyle: (Law) Emma Savoie 2:04.13

200 individual medley: (Foran) Ellen Pan 2:23.50

50 freestyle: (Law) Hennessey Shane 27.55

Diving: (Law) MaKenna Sharpe 252.75

100 butterfly: (Law) Alexa Darak 1:05.90

100 freestyle: (Foran) Grace Tavitian 1:04.64

500 freestyle: (Law) Hannah Rascoll 6:09.62

200 freestyle relay: (Law) Emma Savoie, Athena Homorodean, Macie Rascoll, Hannah Rascoll 1:51.63

100 backstroke: (Foran) Ellen Pan 1:05.86

100 breaststroke: (Law) Hennessey Shane 1:13.89

400 Freestyle Relay: (Foran) Kaleigh Morton, Olivia Jones, Emma Fiorillo, Ellen Pan 4:17.84